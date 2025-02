‘Não vamos embora’: Latinos protestam contra deportações de Trump

Centenas de membros da comunidade latina em Houston, no sul dos Estados Unidos, se manifestaram no domingo contra as deportações de imigrantes iniciadas pelo presidente Donald Trump e pediram que ele parasse com a perseguição contra eles.

Assim que retornou à Casa Branca, em 20 de janeiro, o republicano deu início ao seu anunciado plano de deportação de imigrantes sem documentos, autorizando inclusive a entrada de agentes de imigração em locais considerados sensíveis, como igrejas, escolas ou locais de trabalho.

Aos gritos de “Here we are and we are not leaving” (Aqui estamos e não vamos embora), “The race united will never be defeated” (A raça unida nunca será derrotada) e “Long live the migrants” (Vida longa aos imigrantes), os latinos, em sua maioria de raízes mexicanas, hondurenhas e salvadorenhas, marcharam até o Hermann Park, escoltados pela polícia montada, protestando contra as ações de Trump, cujo governo rotulou de “criminosos” todos os imigrantes que entraram irregularmente no país.

“Não somos criminosos como Trump diz, ele é o criminoso, ele é o condenado [referindo-se a seus processos judiciais]. As pessoas vêm para trabalhar, para ter uma vida honesta (…) Acho que não é justo deportar aqueles que não estão infringindo a lei. Este país foi feito por imigrantes e sempre será assim”, disse Alfredo Castillo, um aposentado americano de 63 anos que é filho e neto de imigrantes mexicanos.

Vídeos de agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) prendendo imigrantes em diferentes cidades dos EUA têm circulado nas mídias sociais.

“Estou aqui para ser uma voz para os que não têm voz, para as pessoas que estão com medo agora. Minha avó veio para cá há muito tempo, quando estava grávida da minha mãe, ilegal, para dar a todas as nossas gerações uma vida melhor, e sua luta é a razão pela qual eu alcancei o sonho americano”, disse Alexandria Pike, cabeleireira de 34 anos com raízes mexicanas.

Por sua vez, Omar Martinez, um mexicano de 51 anos que se naturalizou cidadão americano, diz que também passou algum tempo “de forma ilegal” antes de regularizar sua situação, mas sempre pagou seus impostos. Ele trabalha com logística. Ele teme por seus parentes que ainda não legalizaram seu status de imigração.

“Ainda tenho familiares que não estão legalizados e são pessoas que estão aqui há muitos anos, trabalhadores, pessoas boas, sem crimes, e temos medo por eles”, disse. E pediu a Trump que “pare de separar famílias, há pessoas boas, deporte pessoas com crimes, mas deixe as pessoas boas trabalharem, deixe-as contribuir para o país”.

