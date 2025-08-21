Adidas pede desculpas publicamente a artesãos mexicanos por apropriação

The Swiss voice in the world since 1935

A empresa alemã Adidas pediu desculpas publicamente a uma comunidade indígena do México nesta quinta-feira (21) por se inspirar em suas sandálias tradicionais para criar um novo design, o que foi denunciado como apropriação cultural por artesãos e autoridades.

O modelo “Oaxaca Slip-On” desencadeou críticas desde a prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, até os habitantes de Villa Hidalgo Yalalag (Oaxaca, sul), para onde executivos da empresa foram se reunir com autoridades e artesãos.

Este calçado “foi concebido tomando inspiração de um design originário (…) próprio da tradição do povo de Villa Hidalgo Yalalag”, reconheceu Karen González, diretora jurídica da Adidas México, durante uma cerimônia.

“Entendemos que esta situação pode ter causado desconforto, por isso oferecemos um pedido de desculpas públicas”, acrescentou.

A representante se comprometeu que, de agora em diante, a Adidas buscará “a orientação e a colaboração” desta comunidade, que se sustenta principalmente com seus artesanatos.

O modelo que desencadeou as acusações de apropriação cultural foi concebido pelo designer americano de raízes mexicanas Willy Chavarria, que já havia pedido desculpas.

Ainda neste ano, Chavarria também gerou polêmica no final de junho pelo seu desfile na Semana de Moda de Paris, onde fez vários homens tatuados, vestidos com camisetas e bermudas brancas, ajoelharem-se em uma aparente crítica à prisão de membros de gangues em El Salvador.

Os huaraches consistem em tiras de couro cuidadosamente trançadas. A versão da Adidas é muito parecida, exceto pela sola grossa.

Os artesãos de Oaxaca produzem até três pares diariamente, com um preço individual de cerca de 20 dólares (R$ 110).

O modelo da empresa alemã foi lançado no início de agosto, mas após os protestos foi retirado das plataformas eletrônicas que planejavam vendê-lo.

O governo mexicano afirmou então que buscaria uma indenização da Adidas.

O México já reclamou de outras empresas internacionais que reproduzem de forma industrial elaborados designs artesanais indígenas.

