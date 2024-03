Advogado do rapper Diddy chama buscas em mansões de ‘caça às bruxas’

O advogado do rapper Sean “Diddy” Combs classificou nesta terça-feira (26) de “caça às bruxas” as diligências realizadas em duas propriedades luxuosas do artista nos Estados Unidos.

Mansões vinculadas a Combs em Los Angeles e Miami foram vasculhadas em grandes operações do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI, na sigla em inglês) na segunda-feira, que envolveram dezenas de agentes fortemente armados em ambas as propriedades.

“Não há desculpa para a demonstração excessiva de força e hostilidade exibida pelas autoridades ou a forma como seus filhos e funcionários foram tratados”, disse o advogado Aaron Dyer em comunicado.

Combs, de 54 anos, é alvo de várias ações na esfera cível por casos de índole sexual e não estava nas mansões durante as diligências, mas foi abordado por agentes federais do HSI em um aeroporto da Flórida, informaram fontes.

Seus filhos, Justin e King, estavam na propriedade de Hollywood no momento da operação, e imagens do site TMZ os mostraram algemados, mas eles não foram detidos.

O TMZ publicou nesta terça-feira que os jovens retornaram à residência durante a noite para recolher alguns pertences e deixaram o local em seguida.

O advogado confirmou que nem Combs “nem nenhum de seus familiares foi preso nem impedido de viajar de nenhuma maneira”.

Um avião privado vinculado ao rapper aterrissou na noite de segunda-feira na ilha caribenha de Antígua proveniente da Califórnia, mas ele não estava a bordo.

O HSI não detalhou até agora o motivo da investigação. Combs nega as acusações que o caracterizam como um violento predador sexual, que utilizava álcool e drogas para submeter suas vítimas.

No ano passado, sua ex-namorada Casandra Ventura, que sua gravadora Bad Boy contratou com o nome artístico Cassie, o acusou de forçá-la a ter relações sexuais com vários homens durante anos em diferentes cidades americanas, algo que nos Estados Unidos pode ser considerado tráfico sexual.

Ventura chegou a um rápido acordo com Combs para retirar a demanda, mas foi seguido de outros pleitos com acusações que se estendem por várias décadas.

O HSI, que tem entre as suas responsabilidades investigar o tráfico de pessoas entre outros crimes federais, também foi hermético sobre as diligências nas propriedades do rapper.

“Essa emboscada sem precedentes, emparelhada com uma presença coordenada na mídia, leva a um julgamento prematuro e apressado do Sr. Combs, e não é mais do que uma caça às bruxas baseada em acusações sem mérito transformadas em processos civis”, disse Dyer.

“Não houve nenhuma descoberta de responsabilidade penal ou civil com nenhuma dessas acusações”, acrescentou o advogado. Combs “é inocente e seguirá lutando a cada dia para limpar seu nome”, acrescentou.

Conhecido como Puff Daddy ou Diddy, o rapper fundou a gravadora Bad Boy em 1993 e foi uma figura importante na comercialização do hip-hop nas décadas seguintes. Entre seus protegidos estão o falecido Notorious B.I.G. e Mary J. Blige.

