Apple promete investimento adicional de US$ 100 bi nos EUA

A gigante da tecnologia Apple aumentará seus investimentos nos Estados Unidos em US$ 100 bilhões (R$ 551,13 bilhões), elevando o total para US$ 600 bilhões (R$ 3,3 trilhões) em quatro anos, anunciou nesta quarta-feira (6) o presidente Donald Trump.

Esse é “o maior investimento já feito pela Apple nos Estados Unidos”, comemorou Trump juntamente com o diretor-executivo da empresa, Tim Cook, em cerimônia na Casa Branca. “A Apple vai aumentar maciçamente os gastos em sua cadeia de suprimentos doméstica”, acrescentou o presidente, que destacou uma nova instalação no estado de Kentucky para a produção do vidro usado nas telas dos iPhones.

A Apple anunciou em fevereiro que investiria mais de US$ 500 bilhões (R$ 2,75 trilhões) nos Estados Unidos e contrataria 20 mil pessoas, em um momento em que as empresas de tecnologia competem para desenvolver inteligência artificial.

“Somente neste ano, as fabricantes americanas estão a caminho de produzir 19 bilhões de chips para a Apple, em 24 fábricas em 12 estados diferentes”, ressaltou Cook na Casa Branca.

Trump, que pressionou as empresas americanas a produzirem localmente por meio das tarifas que impôs aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, afirmou que seu governo é responsável por conseguir esse investimento. “Este é um passo significativo para o objetivo final de garantir que os iPhones vendidos nos Estados Unidos também sejam fabricados no país”, disse o presidente.

Cook esclareceu que vários componentes do iPhone serão fabricados nos Estados Unidos, mas que a montagem completa dos smartphones continuará sendo feita no exterior. “Estamos produzindo muitos dos semicondutores aqui, estamos produzindo o vidro aqui, estamos produzindo o módulo de Face ID aqui, e os estamos fabricando para produtos vendidos em outras partes do mundo”, acrescentou.

Trump reiterou seu plano de impor uma tarifa de cerca de 100% para os semicondutores, cuja maioria é importada de Taiwan, Coreia do Sul, China e Japão. Os Estados Unidos “serão muito ricos, e empresas como a Apple estão voltando para casa”, declarou.

O presidente acrescentou que a Apple “vai ajudar a desenvolver e fabricar semicondutores e equipamentos para semicondutores em Utah, Texas, Arizona e Nova York”. A empresa afirmou ter registrado um lucro trimestral de US$ 33,4 bilhões (R$ 184 bilhões) no fim de julho, superando as previsões, apesar do aumento dos custos devido às tarifas de Trump.

