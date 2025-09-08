The Swiss voice in the world since 1935

Ariana Grande vence prêmio de Melhor Vídeo do Ano do MTV Video Music Awards

A cantora americana Ariana Grande ganhou o principal prêmio do MTV Video Music Awards no domingo (7), faturando o Melhor Vídeo do Ano com a música “Brighter Days Ahead”, que também venceu na categoria Melhor Pop, em uma cerimônia perto de Nova York.

Visivelmente emocionada ao receber o principal prêmio da noite, a compositora e atriz de 32 anos agradeceu aos seus fãs.

“Obrigada por crescerem comigo e por me apoiarem tanto como ser humano”, afirmou.

Lady Gaga também se destacou como outra grande vencedora da noite, superando nomes como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift e The Weeknd na categoria Artista do Ano. A cantora de 39 anos também levou o prêmio de Melhor Colaboração, com Bruno Mars por “Die with a Smile”.

A cantora de k-pop Rosé, em carreira solo após alcançar a fama como o grupo Blackpink, faturou a categoria Música do Ano por “APT”, coescrita com Bruno Mars.

Sabrina Carpenter foi a vencedora do Melhor Álbum do Ano por “Short n’ Sweet”. 

A noite apresentou uma estética nostálgica com apresentações de artistas veteranos como Mariah Carey, Busta Rhymes e Ricky Martin, enquanto artistas mais jovens como Doja Cat e Tate McRae incorporaram coreografias fortemente inspiradas nas décadas de 1980 e 1990. 

O rapper Kendrick Lamar, que dominou o último Grammy com cinco vitórias, ficou de mãos vazias apesar das múltiplas indicações.

