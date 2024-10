Ataques da Ucrânia forçaram Frota do Mar Negro a mover navios de guerra de Sebastopol, diz autoridade russa

MOSCOU (Reuters) – A Frota do Mar Negro da Rússia foi forçada a mover muitos navios de guerra da base naval de Sebastopol, na península da Crimeia anexada pela Rússia desde 2014, devido a ataques da Ucrânia, disse uma autoridade instalada pela Rússia no domingo.

As declarações de Dmitry Rogozin, um senador instalado pela Rússia para a região de Zaporizhzhia e ex-chefe da agência espacial russa, são a primeira confirmação oficial russa de que a frota teve que se mover de Sebastopol.

A Ucrânia disse repetidamente que seus ataques a navios de guerra russos no Mar Negro forçaram Moscou a mover embarcações para Novorossiisk.

Rogozin disse ao jornal Moskovsky Komsomolets que a Rússia precisava levar mais a sério o desenvolvimento de seus drones, a organização de suas unidades militares de drones e o desenvolvimento de sistemas de guerra eletrônica e posicionamento por satélite.

“Uma revolução técnico-militar está acontecendo diante de nossos olhos”, disse Rogozin sobre o desenvolvimento de drones e guerra eletrônica, acrescentando que o ritmo da inovação estava mudando a situação no fronte a cada mês.

“A Frota do Mar Negro é um exemplo ilustrativo”, disse Rogozin. “Foi forçado a mudar, basicamente, sua residência devido ao fato de que nossos grandes navios se tornaram apenas grandes alvos para barcos inimigos não tripulados.”

A Rússia estava atrasada na tecnologia de drones no início da guerra em 2022 e, embora tenha feito avanços significativos desde então, precisa se mover mais rápido, principalmente no foco de seus gastos com armas e na criação de regimentos especiais de drones, disse Rogozin.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)