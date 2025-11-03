Avalanche deixa 3 mortos e 4 desaparecidos no Nepal

Uma avalanche em um acampamento base no leste do Nepal deixou pelo menos três mortos e quatro alpinistas desaparecidos, informou à AFP um responsável local nesta segunda-feira (3).

A avalanche de neve surpreendeu nesta segunda pela manhã um grupo de 12 pessoas no cume do Yalung Ri, de 5.630 metros de altitude, declarou Gyan Kumar Mahato, um alto responsável da polícia do distrito de Dolakha.

Entre os mortos, dois são nepaleses e um é estrangeiro, indicou Mahato, citando pessoas do local. Não detalhou as nacionalidades do estrangeiro morto nem dos desaparecidos.

Segundo a imprensa local, até sete pessoas teriam morrido na avalanche e entre as vítimas haveria americanos, um italiano e um canadense.

O mau tempo no distrito de Dolakha atrasou os trabalhos de resgate, mas um helicóptero conseguiu pousar na área e as operações de busca e resgate serão retomadas nesta terça-feira pela manhã, acrescentou Mahato.

O Nepal tem oito das dez montanhas mais altas do mundo, incluindo o Everest, e recebe centenas de alpinistas e montanhistas todos os anos.

Na semana passada, o ciclone Montha provocou intensas chuvas e nevascas em todo o Nepal, deixando excursionistas e turistas ilhados em algumas das rotas de caminhada mais transitadas do Himalaia.

Dois alpinistas italianos também desapareceram enquanto escalavam uma montanha no oeste do Nepal, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

