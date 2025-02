Avião cai em avenida em São Paulo e deixa dois mortos e seis feridos

afp_tickers

2 minutos

Um avião caiu em uma grande avenida na cidade de São Paulo nesta sexta-feira (7) e explodiu após atingir um ônibus, deixando dois mortos e seis feridos, disseram as autoridades.

O avião de pequeno porte caiu na zona oeste da cidade por volta das 07h20, horário local.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco O que a imprensa suíça diz sobre o Brasil e os países de língua portuguesa: mantenha-se informado com nosso boletim semanal. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

A aeronave havia decolado minutos antes do aeroporto Campo de Marte, para voos domésticos, com destino a Porto Alegre.

Após cair, se deslocou por centenas de metros e explodiu. O piloto e seu único acompanhante morreram, disse o comandante dos bombeiros de São Paulo, Ronaldo Melo, aos repórteres.

Antes de explodir, atingiu um ônibus que circulava pela avenida, que estava muito movimentada naquele horário, e o veículo também pegou fogo.

Os passageiros do ônibus conseguiram sair e seis ficaram feridos, acrescentou Melo. Os bombeiros controlaram o fogo rapidamente.

Imagens aéreas transmitidas pela imprensa local mostravam uma grande coluna de fumaça subindo da aeronave em chamas.

Trata-se de um modelo King Air F90, com capacidade para oito pessoas, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira.

Ainda não está claro se o avião tentou um pouso de emergência.

Investigadores estão no local “tirando fotografias, entrevistando as pessoas que visualizaram a queda da aeronave” para determinar as circunstâncias do acidente, disse Melo.

ll/val/aa