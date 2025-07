Avião com cerca de 50 pessoas cai no Extremo Oriente russo e não há sobreviventes

afp_tickers

3 minutos

Um avião com cerca de 50 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira(24) na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, anunciaram autoridades locais, acrescentando que não há sobreviventes.

O avião que caiu é um Antonov An-24 biturboélice usado em voos de curta distância, que, segundo as autoridades, viajava entre as cidades de Blagoveshchensk e Tinda, e o número de pessoas a bordo ainda não está totalmente claro.

O governador da região, Vasily Orlov, anunciou 48 mortos na tragédia, após afirmar que havia 48 pessoas no avião. A agência de notícias russa TASS informou que 46 pessoas viajavam, incluindo duas crianças e seis tripulantes.

“Um grupo de socorristas (…) está examinando os locais do incidente e realizando operações de busca. “Não há sobreviventes no momento”, informou o Ministério de Situações de Emergência no Telegram.

“Todas as pessoas a bordo do avião morreram”, disse a porta-voz do comitê de investigação russo, Svetlana Petrenko, acrescentando que um possível “descumprimento de normas” será investigado.

Em um comunicado, o serviço ferroviário russo informou que cinco de seus funcionários estavam no avião.

Um cidadão chinês também estava a bordo, segundo o Consulado Geral da China em Khabarovsk, cidade russa localizada em uma região próxima.

O presidente chinês, Xi Jinping, expressou suas “mais profundas condolências” ao seu homólogo Vladimir Putin, segundo a emissora estatal chinesa CCTV.

– Uma área de difícil acesso –

Horas antes, equipes de resgate que sobrevoaram a área de helicóptero relataram ter visto a fuselagem em chamas.

Os destroços foram localizados a 16 quilômetros da cidade de Tinda.

O avião pertencia à Angara Airlines, com sede na região de Irkutsk, na Sibéria.

O acidente ocorreu em um “local de difícil acesso”, afirmou o Ministério de Situações de Emergência, relatando que mais de 150 socorristas e vinte equipes foram enviados.

Imagens gravadas do helicóptero mostram uma área de mata densa sob uma coluna de fumaça e chamas perto do que parecem ser destroços.

O contato com a aeronave foi perdido por volta das 13h locais (1h em Brasília), enquanto fazia uma “segunda tentativa” de pouso no aeroporto de Tinda, segundo informações divulgadas no Telegram pelo departamento responsável pelos transportes no Extremo Oriente.

Funcionários do aeroporto, citados pela TASS, indicaram que a aeronave foi fabricada em 1976 e que seu certificado de aeronavegabilidade havia sido prorrogado em 2021 até 2036.

Acidentes de avião e helicóptero são comuns no Extremo Oriente russo, região remota e pouco povoada, onde muitas viagens precisam ser feitas por via aérea devido às grandes distâncias.

No final de agosto de 2024, 22 pessoas morreram quando um helicóptero Mi-8 de fabricação soviética caiu em Kamchatka.

bur/yad/dbh-avl/zm/mmy/zm/avl/jc/dd