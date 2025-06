Avião com destino a Londres cai na Índia com 240 pessoas a bordo

Um avião da Air India com destino a Londres caiu nesta quinta-feira (12) com mais de 240 passageiros a bordo, logo após a decolagem, no aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, informaram as autoridades.

O voo AI 171 da Air India com destino ao Aeroporto de Gatwick, em Londres, transportava 169 passageiros indianos, 53 cidadãos britânicos, sete portugueses e um canadense, informou a companhia aérea. A autoridade de aviação civil da Índia informou que o avião tinha dois pilotos e 10 tripulantes.

“Os feridos estão sendo levados aos hospitais mais próximos”, informou a companhia aérea. “A Air India está cooperando totalmente com as autoridades que investigam este incidente”.

O Boeing 787 da Air India emitiu um sinal de socorro e “caiu logo após a decolagem em Ahmedabad”, às 13h39, horário local (5h09 no horário de Brasília), informou a autoridade de aviação civil da Índia em um comunicado.

A autoridade de aviação civil declarou que o avião caiu “fora do perímetro do aeroporto”.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o acidente como uma tragédia “desoladora”, para a qual não há palavras.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou seus sentimentos “aos passageiros e suas famílias neste momento tão doloroso”.

“As imagens que emergem da queda de um avião com destino a Londres, transportando muitos cidadãos britânicos, na cidade indiana de Ahmedabad, são devastadoras”, disse ele.

– Espessa coluna de fumaça –

Um jornalista da AFP relatou ter visto uma espessa coluna de fumaça preta subindo perto do aeroporto.

Ahmedabad é a maior cidade do estado indiano de Gujarat e tem uma população de oito milhões de habitantes. O aeroporto fica em meio a áreas residenciais densamente povoadas.

O ministro da Aviação, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, informou que “equipes de resgate estão mobilizadas” e afirmou que “está sendo feito todo o possível para garantir que assistência médica e suprimentos de emergência cheguem ao local rapidamente”.

O presidente da Air India expressou suas condolências às famílias e informou que um centro de emergência e uma equipe de apoio estavam disponíveis para as famílias que buscam informações.

A Índia sofreu uma série de desastres aéreos, incluindo um em 1996, quando dois aviões colidiram em pleno voo sobre a capital, Nova Délhi, uma tragédia que matou quase 350 pessoas.

Em 2010, um avião da Air India Express caiu e pegou fogo no Aeroporto de Mangalore, no sudoeste da Índia: morreram 158 dos 166 passageiros e tripulantes a bordo.

