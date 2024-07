BB anuncia recorde de R$260 bi para financiamentos no Plano Safra 2024/2025

(Reuters) – O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira 260 bilhões de reais para o financiamento da safra 2024/2025, o maior de sua história e equivalente a um aumento de 13% em relação ao realizado na safra anterior, considerando todos os tipos de operações, não apenas de custeio e investimento.

“Isso reforça nossa liderança no mercado e o compromisso com os produtores rurais de todo o país, com agilidade na contratação, a partir da maior especialização, capilaridade e abrangência nacional e com soluções adequadas e completas para todos os produtores rurais”, disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em comunicado.

O anúncio ocorre poucos dias após o governo federal anunciar que o Plano Safra da temporada 2024/2025 terá o volume recorde de 476,6 bilhões de reais para financiamentos considerando a agricultura empresarial e familiar, alta de 9,36% na comparação com o ciclo anterior.

No âmbito do BB, que operacionaliza a maior parte dos recursos do Plano Safra, a agricultura empresarial terá 142 bilhões de reais, alta de 10%, enquanto os agricultores familiares e médios produtores contarão, inicialmente, com 50 bilhões de reais, um incremento de 44% em relação à safra passada.

De acordo com o BB, serão destinados 119 bilhões de reais para o custeio, uma alta de 17%, enquanto as operações de investimento, que levam tecnologia ao campo, receberão 44 bilhões de reais (+28%).

Outros 29 bilhões de reais estão destinados para comercialização e industrialização (+4%), enquanto títulos, crédito agroindustrial e giro terão 40 bilhões de reais (+6%).

O banco de controle estatal afirmou que a agricultura familiar contará com juros que variam entre 0,5% e 6% ao ano por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Os médios produtores terão juros de 8% a 10,5% ao ano no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Para os grandes produtores rurais, as taxas de juros variam entre 7% e 12% ao ano.