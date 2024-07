Biden se confunde e chama Zelensky de ‘Putin’

O presidente americano, Joe Biden, 81, cometeu nesta quinta-feira (11) um grande erro ao apresentar o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como “presidente Putin”, pouco antes de participar de uma entrevista coletiva decisiva para a sua sobrevivência política.

“E agora quero ceder a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, o presidente Putin”, disse o democrata, durante uma reunião de cúpula da Otan em Washington. Ao perceber o erro, emendou: “Ele vai derrotar o presidente Putin. O presidente Zelensky.”

Biden justificou o erro dizendo que está muito concentrado em vencer o líder russo. Mas confundir Zelensky com o inimigo dele representa um passo em falso para o democrata, no momento em que seu partido questiona a sua capacidade de vencer as eleições presidenciais de novembro.

Republicanos compartilharam rapidamente nas redes sociais o vídeo do erro de Biden.

