Bilionário Larry Ellison oferece garantia à oferta da Paramount para aquisição da Warner

O bilionário Larry Ellison, o terceiro homem mais rico do mundo, oferecerá uma garantia pessoal de 40,4 bilhões de dólares (R$ 222,8 bilhões) à Paramount Skydance, liderada por seu filho David, para apoiar sua oferta de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), segundo um documento divulgado nesta segunda-feira (22).

Essa proposta surge poucos dias depois de a WBD ter rejeitado a oferta hostil de aquisição da Paramount Skydance, de 108,4 bilhões de dólares (R$ 597,8 bilhões), questionando o comprometimento de Ellison com o negócio e dando preferência à concorrente Netflix.

O grupo de cinema e televisão Warner Bros. Discovery anunciou em 17 de dezembro que recusou a oferta da Paramount Skydance e reiterou sua preferência pela proposta da Netflix.

Larry Ellison é um aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O conselho de administração da WBD recomendou que seus acionistas votassem a favor da proposta da Netflix.

A Warner Bros. já havia manifestado sua preferência pela Netflix e anunciado um acordo com a gigante do streaming em 5 de dezembro.

A proposta da Netflix envolve a aquisição apenas do estúdio de cinema da Warner Bros. e de toda a HBO (os canais e a plataforma de streaming HBO Max) por US$ 82,7 bilhões (R$ 456 bilhões), incluindo dívidas (US$ 72 bilhões ou R$ 397 bilhões, excluindo dívidas).

O acordo ocorreria após a WBD desmembrar alguns canais, incluindo CNN e Discovery, que passariam a fazer parte de uma nova sociedade chamada Discovery Global.

A Paramount Skydance, no entanto, deseja adquirir todo o conglomerado.

Em seu comunicado de 17 de dezembro, a WBD descreveu a oferta da PSKY como arriscada. Afirmou que a oferta era respaldada por “um fundo fiduciário revogável, desconhecido e opaco” e não envolvia “nenhum compromisso da família Ellison”, entre outros fatores.

A Paramount Skydance contestou essa alegação e reafirmou imediatamente sua oferta de US$ 108,4 bilhões, apresentada em 8 de dezembro.

Muitos, inclusive dentro do governo Trump, temem que uma aquisição da WBD pela Netflix enfraqueça a concorrência nesse mercado, uma perspectiva que poderia influenciar a decisão dos órgãos reguladores.

A Netflix é a maior plataforma de streaming do mundo, enquanto a HBO Max ocupa o terceiro lugar (excluindo o Amazon Prime, devido ao seu modelo híbrido).

