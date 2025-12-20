Blue Origin leva primeira cadeirante ao espaço
Uma cadeirante viajou ao espaço pela primeira vez neste sábado(20), em um breve voo da Blue Origin. Ela estava acompanhada por outras cinco pessoas.
A empresa espacial do bilionário americano Jeff Bezos lançou sua missão suborbital New Shepard às 8h15 locais (11h15 no horário de Brasília), a partir de suas instalações no Texas.
A alemã Michaela Benthaus, engenheira aeroespacial e de mecatrônica da Agência Espacial Europeia, foi uma das passageiras que cruzaram a linha de Kármán, o limite entre a atmosfera e o espaço exterior reconhecido internacionalmente, durante um voo de aproximadamente 10 minutos.
Benthaus sofreu um acidente de ‘mountain bike’ que lhe causou uma lesão medular e agora usa cadeira de rodas. “Depois do meu acidente, percebi o quanto nosso mundo ainda é inacessível” para as pessoas com deficiência, disse em um vídeo publicado pela empresa.
“Se quisermos ser uma sociedade inclusiva, devemos ser inclusivos em todos os aspectos, e não apenas naqueles que nos convêm”, acrescentou.
O foguete e a cápsula que transportavam os turistas espaciais se separaram em pleno voo antes de descer suavemente no deserto do Texas, desacelerados por paraquedas.
O novo diretor da Nasa, Jared Isaacman, elogiou esse feito inédito e parabenizou Benthaus por sua perseverança: “Ela acaba de inspirar milhões de pessoas”, afirmou na rede X.
Este foi o 16º voo tripulado da Blue Origin. A empresa realiza há anos voos de turismo espacial – cujo preço não foi divulgado – com seu foguete New Shepard.
Dezenas de pessoas já viajaram ao espaço com a Blue Origin, entre elas a cantora pop Katy Perry e William Shatner, que interpretou o lendário capitão Kirk da série Star Trek.
O principal concorrente de Bezos nesse setor é a Virgin Galactic, que oferece uma experiência semelhante de voo suborbital.
Mas a Blue Origin pretende ir além e quer se posicionar no mercado de voos orbitais e competir com a SpaceX, do bilionário Elon Musk.
Neste ano, a empresa conseguiu realizar dois voos não tripulados em órbita graças ao seu foguete New Glenn, muito mais potente que o New Shepard.
