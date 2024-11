Boca de urna indica resultado apertado nas eleições irlandesas

As eleições irlandesas tendem a um resultado muito acirrado entre os três principais partidos, segundo uma pesquisa de boca de urna que coloca os nacionalistas de esquerda do Sinn Féin ligeiramente à frente de seus dois rivais centristas da coalizão de governo atual.

A contagem dos votos, emitidos nesta sexta-feira (29), começará no sábado às 9h00 GMT (6h00 de Brasília) e pode levar vários dias devido à complexidade do sistema de apuração na Irlanda.

De acordo com a pesquisa realizada pela Ipsos B&A, o Sinn Féin ficaria em primeiro lugar (21,1%), seguido pelo partido do primeiro-ministro Simon Harris, o Fine Gael (21%), e seus aliados do Fianna Fáil (19,5%).

A pesquisa foi realizada com 5.018 eleitores neste país da União Europeia de 5,4 milhões de habitantes.

Os eleitores foram às urnas para renovar os 174 deputados do Dáil, a câmara baixa do Parlamento irlandês, após uma campanha relâmpago dominada por temas como crise habitacional, custo de vida e imigração.

Se os resultados apertados da pesquisa forem confirmados, os partidos terão que buscar aliados para formar uma coalizão.

Segundo Eoin O’Malley, cientista político da Dublin City University, os números indicam que “Fine Gael e Fianna Fáil provavelmente continuarão no governo”, embora possam precisar de outro partido na coalizão, explicou à AFP.

Essas duas formações têm se revezado no poder desde que a Irlanda se tornou independente do Reino Unido em 1921.

O Sinn Féin é o ex-braço político do grupo paramilitar IRA, que lutou contra os britânicos na Irlanda do Norte até o acordo de paz de 1998. A legenda nunca governou a República da Irlanda.

Após as eleições de 2020, nas quais o Sinn Féin foi o mais votado, os dois partidos centristas formaram uma coalizão de governo com os Verdes.

Durante a campanha deste ano, os dirigentes do Fianna Fáil e Fine Gael descartaram a possibilidade de coalizão com o Sinn Féin, o que reduz consideravelmente as possibilidades do partido de esquerda de integrar o governo.

Embora a Irlanda seja o segundo país da UE com o maior PIB per capita, atrás apenas de Luxemburgo, seus cidadãos enfrentam um forte aumento do custo de vida, uma escassez de moradias acessíveis e a falta de oportunidades para os jovens.

