Casa Branca critica ‘abuso de poder’ de juízes após bloqueio de decisões de Trump

afp_tickers

1 minuto

A Casa Branca acusou nesta quarta-feira (12) juízes americanos de abusarem de seu poder ao bloquearem decisões do presidente Donald Trump.

“A verdadeira crise constitucional acontece dentro do nosso Judiciário, onde os juízes dos tribunais distritais em distritos liberais de todo o país abusam do seu poder para bloquear unilateralmente a autoridade executiva básica do presidente Trump”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias da imprensa suíça sobre os países de língua portuguesa - em sua caixa postal semanalmente. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

Entre os juízes que se opõem a Trump estão alguns nomeados pelos republicanos, até mesmo por ele próprio em seu primeiro mandato, de 2017 a 2021.

Karoline acusou os juízes de agirem “como ativistas judiciais, em vez de árbitros honestos da lei”. “Cada medida cautelar é um abuso do Estado de Direito e uma tentativa de frustrar a vontade do povo.”

Em suas três primeiras semanas no cargo, Trump emitiu uma série de decretos para reduzir os gastos federais e nomeou o homem mais rico do mundo, Elon Musk, para liderar uma comissão de cortes.

Várias agências federais já foram fechadas, gerando batalhas legais em todo o país para frear o que os críticos chamam de abuso de poder ilegal.

aue-bjt/erl/nn/lb/am