Casa Branca culpa excesso de apertos de mão por curativos de Trump

afp_tickers

1 minuto

A Casa Branca informou nesta quinta-feira que a grande quantidade da apertos de mão trocados por Donald Trump explica os curativos adesivos que ele exibe há dias em sua mão direita.

A porta-voz de Trump Karoline Leavitt repetiu a resposta que deu meses atrás, depois que o presidente, 79, apareceu com um hematoma camuflado com maquiagem no dorso da mesma mão.

“Sobre os curativos, também demos uma explicação. No passado, o presidente estava constantemente trocando apertos de mão. Ele também toma aspirina diariamente, algo que seus exames físicos já apontaram no passado, o que pode contribuir para o hematoma que vocês veem”, explicou Karoline.

Presidente mais velho eleito nos Estados Unidos, Trump defende com firmeza seu estado de saúde, que compara ao do seu antecessor Joe Biden.

aue/ph/jgc/msp/mlm/mvl/nn/lb