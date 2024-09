Chefe de assuntos globais do X Nick Pickles deixa cargo

(Reuters) – O chefe de assuntos globais do X, Nick Pickles, anunciou na quinta-feira que está deixando o cargo após uma década na empresa de rede social anteriormente chamada Twitter.

Pickles, que ingressou na empresa em 2014, disse que decidiu deixar o X há vários meses e que estava trabalhando com a presidente-executiva Linda Yaccarino durante a transição.

“Depois de mais de dez anos, amanhã será meu último dia no X. Foi uma jornada incrível”, declarou ele.

Não ficou imediatamente claro quais são seus próximos planos ou por que ele tomou a decisão de sair.

O X, de propriedade de Elon Musk, e Nick Pickles não responderam imediatamente a pedidos de comentários da Reuters fora do horário comercial.

Em junho, Joe Benarroch, chefe de operações comerciais do X, deixou a empresa, informou o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Pickles começou a trabalhar no X como gerente sênior no escritório de Londres e foi nomeado vice-presidente de assuntos globais do X em 2023, depois de exercer várias funções, segundo seu perfil no LinkedIn.

O Financial Times informou que ele foi o porta-voz da empresa em batalhas com vários governos, inclusive no Brasil, que anunciou na semana passada que estava suspendendo o acesso à rede social no país.

A popular plataforma de mídia social não cumpriu um prazo imposto pelo Supremo Tribunal Federal para nomear um representante legal no Brasil, o que desencadeou a suspensão.

Musk argumentou que o ministro do STF Alexandre de Moraes estava tentando impor uma censura injustificada, enquanto o ministro tem insistido que o X precisa de regulamentações sobre discurso de ódio.

