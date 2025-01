Música fortalece conexões cerebrais em bebês prematuros

Para o estudo, os cientistas do Hospital Universitário de Genebra expuseram à música vários grupos de bebês nascidos com uma média de 29 semanas.

Em bebês prematuros, a música fortalece as conexões em determinadas áreas do cérebro, de acordo com um estudo realizado durante anos pelos Hospitais Universitários de Genebra (HUG). Os pesquisadores agora sabem com mais clareza quais áreas do cérebro respondem à música.