Suíços apresentam bolo de casamento robótico inovador

Confeiteiros e pesquisadores da Suíça e da Itália criaram um bolo de casamento comestível controlado por um robô. O “RoboCake”, como o projeto é chamado, está sendo apresentado atualmente no pavilhão suíço na Exposição Mundial em Osaka, Japão.

Criar robôs comestíveis ou alimentos robóticos é um desafio muito real que muitos pesquisadores estão enfrentando, afirmou a Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) em um comunicado à imprensa na segunda-feira.

Como parte do programa europeu RoboFood, pesquisadores da EPFL e do Instituto Italiano de Tecnologia (IIT) trabalharam em conjunto com confeiteiros e especialistas da Escola de Administração Hoteleira de Lausanne para combinar ciência robótica e gastronomia. O resultado é o “RoboCake”.

No topo desse bolo de casamento há duas figuras móveis, ursinhos de goma totalmente comestíveis desenvolvidos na EPFL. Elas são feitas de gelatina, xarope e corantes. As figuras de açúcar ganham vida por meio de um sistema pneumático interno: quando o ar é soprado na figura, suas cabeças e braços se movem.

Bateria comestível

Mas os dois ursinhos de goma com sabor de romã não são a única coisa que torna esse bolo tão único. Sob a liderança de Mario Caironi, os pesquisadores do IIT inventaram a primeira bateria recarregável comestível.

Essa bateria, que consiste em vitamina B2, quercetina, carvão ativado e chocolate, é segura para ser consumida e também alimenta as velas de LED do bolo. O primeiro sabor que você percebe ao comer as baterias é o de chocolate amargo, seguido por um surpreendente sabor picante causado pelo eletrólito comestível dentro das baterias.

A combinação de robótica e nutrição oferece muitas oportunidades, especialmente em termos de redução de resíduos, tanto em dispositivos eletrônicos quanto em alimentos, disse Dario Floreano, diretor do Laboratório de Sistemas Inteligentes (LIS) da EPFL e coordenador do projeto RoboFood, no comunicado.

Os pesquisadores também estão estudando outras aplicações possíveis, especialmente no campo da nutrição de emergência e da saúde.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

