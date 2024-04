Suíça assina acordo espacial internacional

Os Acordos de Artemis têm a intenção de desempenhar um papel fundamental na obtenção de uma presença sustentável e robusta na Lua antes do final desta década KEYSTONE

O ministro suíço da economia, Guy Parmelin, assinou os Acordos Artemis na sede da NASA em Washington, capital dos EUA, na segunda-feira.

Como resultado, a Suíça concordou em promover a exploração pacífica do espaço sideral com os EUA e outros 35 signatários.

Bill Nelson, diretor da agência espacial americana NASA, descreveu a assinatura como “um salto gigantesco na parceria” entre a Suíça e os EUA.

Alguns astronautas da NASA não só viajaram com experimentos suíços excepcionais, disse Nelson, mas também com um colega suíço excepcional: Claude Nicollier, o primeiro astronauta suíço, voou quatro vezes no ônibus espacial.

Parmelin destacou que agora há outro suíço entre os astronautas da Artemis: Marco Sieber, de 35 anos. Ainda não está claro quando e se Sieber colocará os pés na Lua. Sieber disse à agência de notícias Keystone-SDA, em Washington, na segunda-feira, que uma missão de seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS) provavelmente seria a primeira em seu itinerário.

Presença sustentável na Lua

Os Acordos de Artemis têm o objetivo de desempenhar um papel fundamental na obtenção de uma presença sustentável e robusta na Lua antes do final desta década e, ao mesmo tempo, preparar uma missão tripulada histórica a Marte. No entanto, Sieber tem dúvidas de que sua geração de astronautas voará para Marte.

Juntamente com outros sete países, os EUA assinaram os Acordos de Artemis em 2020. Como vários países e empresas privadas realizam missões e operações ao redor da Lua, são necessários princípios comuns para a exploração civil e a utilização do espaço.

A Suíça é a 37ª nação a assinar o tratado não vinculativo. As nações que viajam pelo espaço, China e Rússia, não são membros do acordo, que foi elaborado em coordenação com o Tratado Espacial da ONU.

O representante da NASA, Nelson, disse que o acordo garante que o futuro pertence aos países que exploram o cosmos de forma aberta, segura e em paz.

A Suíça no espaço

Na assinatura, Parmelin disse que a Suíça tinha muito a oferecer no campo das viagens espaciais: excelentes cientistas, empresas altamente inovadoras e competitivas, uma nova política espacial e, em breve, a primeira lei espacial.

Os EUA e a Suíça têm um longo histórico de cooperação bem-sucedida no setor espacial. Um dos primeiros experimentos científicos da missão lunar Apollo 11 foi uma vela de vento solar da Universidade de Berna. Ambos os países também são Estados participantes da ISS.

