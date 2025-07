Combatentes curdos do PKK destroem armas em cerimônia no Iraque

afp_tickers

4 minutos

Combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) destruíram suas armas em uma cerimônia nesta sexta-feira (11) no Curdistão iraquiano, dois meses após o anúncio dos rebeldes curdos sobre o fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado turco.

O PKK, considerado terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais, iniciou as ações armadas contra Ancara em 1984 com o objetivo de criar um Estado curdo, em um conflito que deixou mais de 40.000 mortos desde então.

A cerimônia de desarmamento aconteceu em Suleimaniya, na região do Curdistão iraquiano, fronteiriça com a Turquia e onde os combatentes curdos se refugiam nas montanhas. O primeiro grupo, com 30 guerrilheiros, queimou suas armas, segundo um correspondente da AFP.

“Esperamos que esta ação traga paz e liberdade. Mais do que nunca, nosso povo precisa de uma vida pacífica, livre, justa e democrática”, declarou um comandante diante de quase 300 pessoas.

Após o anúncio de uma cerimônia pública, as autoridades mudaram de ideia e restringiram o acesso a um número limitado de convidados por motivos de segurança.

Entre os convidados estavam membros do partido turco pró-curdo DEM, que atuou como mediador entre o fundador do PKK, Abdullah Öcalan, e o governo da Turquia.

Por meio do DEM, o fundador do PKK, preso desde 1999, convocou em fevereiro o fim das hostilidades e o início de negociações para a dissolução da guerrilha, anunciada em maio.

O processo também teve um papel de destaque de Devlet Bahçeli, aliado do presidente turco Recep Tayyip Erdogan e líder do partido nacionalista MHP, que há alguns meses convidou os combatentes curdos a renunciar à luta armada e “comparecer para se expressar no Parlamento”.

– “O poder da política” –

Na quarta-feira, em uma mensagem de vídeo, Öcalan ou “Apo” (tio), como é chamado por seus seguidores, confirmou o desarmamento iminente e destacou que aconteceria “rapidamente”.

“Eu acredito no poder da política e na paz social, não nas armas. E peço que coloquem este princípio em prática”, disse.

Erdogan também expressou recentemente a confiança de que “este processo promissor seja concluído com sucesso o mais rápido possível, sem obstáculos, nem risco de sabotagem”.

“Como um gesto de boa vontade, um certo número de combatentes do PKK, que lutaram contra as forças turcas nos últimos anos, destruirão ou queimarão suas armas”, disse um comandante curdo, sob a condição de anonimato, à AFP.

Os comandantes do PKK exigem a libertação de seu líder Öcalan para acelerar o desarmamento e a dissolução. A situação dele “afeta o processo e o desacelera”, disse Mustafa Karasu, um dirigente do partido.

Mas “Apo”, que permanece detido na prisão da ilha de Imrali, perto de Istambul, não pede para ser liberado e quer desvincular o processo de paz de seu destino pessoal.

Öcalan “contradiz as condições impostas pelo partido, que exigia sua libertação para que ele pudesse concretizar o processo de paz”, disse Boris James, historiador dos movimentos turcos.

O pesquisador também aponta um possível problema devido à ausência de “um terceiro ator para garantir a integridade do processo”. “Ainda existe uma desconfiança muito forte entre o PKK e o Estado turco. E o Estado deu poucas garantias aos ex-combatentes”.

De fato, os ex-combatentes denunciaram que continuam sendo alvo de bombardeios das forças turcas contra suas posições no Iraque, apesar do processo de paz em curso.

rh-ach/dbh/pc/fp