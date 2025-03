Começa em Hollywood a 97ª edição do Oscar

Com uma homenagem emocionante ao cinema e à cidade de Los Angeles, atingida recentemente por incêndios florestais, e um número musical de Ariana Grande, teve início neste domingo a 97ª edição do Oscar.

Usando um vestido vermelho brilhante, Ariana cantou “Somewhere Over the Rainbow” na cerimônia, que premiará o melhor do cinema no último ano.

