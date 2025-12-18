Congresso do EUA põe fim às sanções contra a Síria

O Congresso dos Estados Unidos encerrou de forma permanente, nesta quarta-feira (17), as sanções impostas à Síria quando Bashar al Assad estava no poder, abrindo caminho para o retorno de investimentos ao país devastado pela guerra.

Donald Trump já havia suspendido duas vezes a aplicação das sanções, em resposta a pedidos da Arábia Saudita e da Turquia, aliados do novo governo liderado pelo ex-jihadista Ahmed al Sharaa, que há um ano chefiou a coalizão que derrubou Assad.

Sharaa havia defendido o fim dessas sanções por temer que elas desestimulassem as empresas a investirem no país.

O Senado aprovou a legislação por 77 votos a 20, após aval da Câmara dos Representantes. Agora, a expectativa é que Trump a sancione.

A medida “é um passo decisivo para dar ao povo sírio uma oportunidade real de reconstrução após décadas de sofrimento inimaginável”, afirmou a senadora Jeanne Shaheen, principal democrata do Comitê de Relações Exteriores do Senado.

O governo sírio classificou a decisão como um ponto de inflexão e expressou sua “gratidão e apreço” ao Legislativo americano.

É “um avanço positivo que abre novos horizontes para a cooperação e a parceria entre o nosso país e o mundo”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad al Shaibani.

As sanções tinham como objetivo impedir a entrada de empresas estrangeiras para reconstruir a Síria em um momento em que parecia que Assad havia triunfado após mais de uma década de guerra civil.

