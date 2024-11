Controle do Congresso está em disputa em eleição acirrada nos EUA

reuters_tickers

6 minutos

Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) – O controle do Congresso dos Estados Unidos está em disputa nesta terça-feira em eleições que podem mudar tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, deixando o Capitólio dividido entre os republicanos de Donald Trump e os democratas de Kamala Harris.

O resultado desempenhará um papel importante na determinação da facilidade com que o vencedor da eleição presidencial norte-americana desta terça-feira governará até as próximas eleições para o Congresso em 2026.

Analistas apartidários dizem que os republicanos têm uma boa chance de retomar o Senado, onde os democratas têm uma maioria de 51 a 49. Mas os republicanos também podem perder o controle da Câmara, onde os democratas só precisam conquistar quatro cadeiras para retomar o controle da Casa de 435 assentos.

Como na eleição presidencial, o resultado provavelmente será determinado por uma pequena parcela de eleitores. A batalha pelo Senado depende de sete disputas, enquanto menos de 40 disputas na Câmara são consideradas realmente competitivas.

“É incrivelmente acirrada”, disse Erin Covey, que analisa as disputas para a Câmara para o não-partidário Cook Political Report.

Os eleitores não parecem estar indicando uma preferência clara por nenhum dos partidos. Uma pesquisa Reuters/Ipsos de outubro revelou que 43% dos eleitores registrados apoiariam o candidato republicano em seu distrito, enquanto 43% apoiariam o candidato democrata.

Os democratas estão jogando na defesa enquanto tentam manter seu controle sobre o Senado, cujos membros têm mandatos de seis anos. Os republicanos só precisam conquistar duas cadeiras para ganhar o controle da Casa, e espera-se que eles conquistem facilmente uma dessas cadeiras com uma vitória na Virgínia Ocidental, onde Joe Manchin, um democrata que se tornou independente, está se aposentando. A previsão é de que o popular governador do Estado, Jim Justice, consiga facilmente a cadeira de Manchin.

Os republicanos poderiam garantir sua maioria com uma vitória em Montana, onde o democrata Jon Tester enfrenta uma difícil batalha pela reeleição, ou em Ohio, onde o democrata Sherrod Brown também está em uma disputa acirrada.

Os republicanos têm a chance de ampliar ainda mais uma eventual maioria no Senado se vencerem disputas em vários estados competitivos do Meio-Oeste. Isso permitiria que eles bloqueassem muitas das iniciativas e nomeações de pessoal de Kamala, caso a candidata democrata ganhasse a Casa Branca, ou ajudassem Trump a cumprir seus prometidos cortes de impostos, caso ele vença. Mas é improvável que eles consigam a maioria de 60 votos necessária para fazer avançar a maior parte da legislação na Casa.

Em Nebraska, a senadora republicana Deb Fischer enfrenta um desafio surpreendentemente forte de um candidato independente, Dan Osborn, que não disse se se alinharia com os democratas no Senado caso vencesse.

CÂMARA EM DISPUTA

O cenário é menos claro na Câmara dos Deputados, onde os republicanos detêm uma estreita maioria de 220 a 212 votos. Os analistas dizem que os democratas poderiam facilmente conquistar cadeiras suficientes para ganhar o controle da Câmara, embora não haja sinais de uma “onda”, semelhante à de 2018 ou 2010, que resultaria em uma mudança decisiva no poder.

Com pelo menos 200 assentos seguros para cada partido, o lado vencedor provavelmente terminará com uma maioria estreita que poderá dificultar o governo. Isso ficou evidente nos últimos dois anos, já que as brigas internas republicanas levaram a votações fracassadas e à turbulência na liderança, prejudicando os esforços do partido para cortar gastos e restringir a imigração.

As disputas acirradas nos Estados fortemente democratas de Nova York e Califórnia podem determinar o controle da Câmara, embora o resultado final possa não ser conhecido por vários dias, pois a Califórnia, que pode levar dias para contar as cédulas, e as recontagens e os segundos turnos de disputas acirradas podem levar semanas para serem resolvidos.

Duas disputas na Virgínia podem dar uma indicação antecipada de como a batalha poderá se desenrolar. Uma vitória republicana no 7º Distrito, que inclui uma faixa dos subúrbios de Washington, pode ser um sinal de que o partido manteve seu apelo em áreas competitivas, apesar de suas dificuldades nos últimos dois anos. Uma vitória democrata no 2º Distrito, centrado em Virginia Beach, poderia sinalizar que o partido está pronto para ganhos significativos, disse Covey, do Cook Political Report.

O 1º Distrito da Carolina do Norte, uma área rural atualmente ocupada pelo democrata Don Davis, também poderia servir como uma corrida de referência, disse ela.

Espera-se que os eleitores de Delaware elejam o primeiro membro transgênero do Congresso, já que a democrata Sarah McBride está pronta para conquistar a única cadeira da Câmara do Estado. McBride está concorrendo a uma vaga deixada pela democrata Lisa Blunt Rochester, que está concorrendo a uma vaga no Senado.

Blunt Rochester também poderá fazer história — se ela vencer a disputa e a também democrata Angela Alsobrooks também vencer a eleição mais competitiva para o Senado dos EUA no Estado vizinho de Maryland, elas serão as duas primeiras mulheres negras a servir simultaneamente naquela Casa.