Coreia do Norte dispara mísseis balísticos durante visita de Blinken a Seul

3 minutos

A Coreia do Norte disparou nesta segunda-feira (18) vários mísseis balísticos de curto alcance, que segundo analistas foram uma operação para chamar a atenção no momento em que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, visita Seul.

As Forças Armadas da Coreia do Sul informaram durante a manhã que detectaram o lançamento de “múltiplos mísseis balísticos de curto alcance” que voaram quase 300 km antes de cair no Mar do Japão.

“Estamos compartilhando informações relevantes com os Estados Unidos e o Japão e permanecemos em alerta”, afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em um comunicado.

O Japão também confirmou o lançamento, e seu serviço de Guarda Costeira indicou que um aparato teria caído no mar.

O lançamento do míssil norte-coreano coincide com a visita de Blinken a Seul para participar na terceira Cúpula pela Democracia, uma iniciativa do presidente Joe Biden.

Após uma reunião com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, Blinken disse que o seu país “condena o (…) lançamento de mísseis balísticos por parte da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) e reafirma o forte compromisso dos Estados Unidos com a segurança da Coreia do Sul”, segundo seu porta-voz Matthew Miller.

O analista Choi Gi-il, professor de Estudos Militares da Universidade Sangji, disse à AFP que esta foi uma “uma medida em um momento altamente calculado por de Pyongyang, que disparou múltiplos mísseis para demonstrar que tem capacidade de executar o ato mesmo durante a visita do chefe da diplomacia americana”.

A presença de Blinken aumenta a motivação do Norte, comentou Han Kwon-hee, da Associação Coreana de Estudos da Indústria de Defesa. “Significa mais atenção de Washington e aumenta a pressão sobre Seul”, acrescentou.

Os disparos ocorreram após a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizarem seus exercícios militares conjuntos anuais em grande escala com o dobro de soldados do ano passado.

Pyongyang advertiu na última semana que Seul e Washington pagariam “caro” pelas manobras “Escudo da Liberdade” e depois anunciou que Kim havia visitado uma unidade de artilharia que afirmava ser capaz de atingir a capital sul-coreana.

O teste de míssil norte-coreano é o segundo do ano, depois que o país lançou em 14 de janeiro um míssil com uma ogiva hipersônica manobrável.

bur-dhw/aph/mas/arm/ic/fp