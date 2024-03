Criadores de ‘Game of Thrones’ se aventuram na ficção científica com série na Netflix

4 minutos

Os criadores de “Game of Thrones”, David Benioff e D. B. Weiss, aventuram-se na ficção científica na tão aguardada série “O Problema dos 3 Corpos”, que estreia em 21 de março na Netflix e aspira a se tornar o fenômeno televisivo do ano.

A história, baseada em um romance de ficção científica de grande sucesso, começa quando uma astrofísica chinesa toma uma decisão radical nos anos 1960 que repercute no presente, com fenômenos paranormais que jovens cientistas tentarão compreender.

A trama dos criadores de “Game of Thrones”, que se associaram a Alexander Woo, adapta livremente a trilogia do escritor chinês Cixin Liu, publicada a partir de 2008 e que já foi levada à televisão na China.

O título faz referência a um problema da mecânica celeste e a trama é cientificamente verossímil.

Os oito episódios da primeira temporada de “O Problema dos 3 Corpos” serão lançados em todo o mundo na Netflix em 21 de março, e espera-se que quebre recordes de audiência.

A superprodução americana será apresentada neste fim de semana no festival SXSW em Austin, Texas, e também abrirá o festival Series Mania em Lille, no norte da França, em 15 de março.

Os dois “showrunners” (autores-produtores) de “Game of Thrones” foram contratados a preço de ouro pela Netflix.

Na década de 2010, sua série que combinava dragões, sexo e intrigas políticas inspiradas na saga literária de George R.R. Martin, “Game of Thrones”, foi um sucesso mundial na HBO.

“Criar ‘Game of Thrones’ foi a melhor experiência de nossas vidas, mas depois de dez anos vivendo nesse mundo de ficção, precisávamos de um projeto com novos desafios em todos os níveis, como é o caso dessa história”, aponta D.B. Weiss, no documento de apresentação da série.

– Reações diante de uma ameaça global –

A história navega entre épocas, lugares e protagonistas. “É a história de uma ameaça iminente, mas está totalmente ligada a um grupo de personagens e centrada neles”, destaca David Benioff.

No elenco estão três dos principais atores de “Game of Thrones”. O britânico John Bradley interpreta um dos cinco cientistas de Oxford, o mais rebelde; Liam Cunningham é o chefe de uma agência de inteligência, e Jonathan Pryce interpreta um magnata do petróleo.

Ao lado deles estão Jovan Adepo, Jess Hong, Eiza González, Alex Sharp e Benedict Wong.

Para alcançar paisagens grandiosas e a mesma qualidade técnica de “Game of Thrones”, os criadores recorreram a especialistas como a chefe de cenografia Deborah Riley, o produtor de efeitos visuais Steve Kullback e o compositor Ramin Djawadi.

As filmagens, que duraram apenas nove meses a partir de novembro de 2021, ocorreram nos estúdios de Shepperton, em vários locais na Inglaterra, na cidade espanhola de Badajoz, na sede da ONU em Nova York e em Cabo Canaveral, na Flórida.

As cenas na China durante a Revolução Cultural ou da vida moderna se misturam com sequências de realidade virtual, uma das tarefas mais complexas para a produção.

David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo trabalharam na série durante a crise da covid-19.

“Entre a mudança climática e a pandemia, vimos como as pessoas reagem de maneira diferente diante da perspectiva de uma ameaça global”, detalha Weiss.

“E em ‘O Problema dos 3 Corpos’ vemos uma gama de reações semelhantes, que ressoam em muitos de nós”, acrescenta.

reb/pr/mab/pc/dd/yr