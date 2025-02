Cantora suíça ganha Grammy

Mostrar mais

Multas do Credit Suisse vão indenizar vítimas de corrupção em Moçambique

Este conteúdo foi publicado em As multas impostas ao Credit Suisse pelo escândalo de corrupção em Moçambique serão alocadas em um fundo para as vítimas, no valor de US$ 105,5 milhões.

