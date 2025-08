Começa hoje o 78º Festival de Cinema de Locarno

Começa hoje o 78º Festival de Cinema de Locarno. Keystone-SDA

A 78ª edição do Festival de Cinema de Locarno começa esta tarde com o tradicional concerto e a exibição do filme da diretora armênia Tamara Stepanyan na Piazza Grande.

O habitual concerto cinematográfico em colaboração com a Orchestra della Svizzera italiana (OSI), regida por Philippe Béran, terá lugar às 15h30 no Palexpo FEVI. A orquestra acompanhará o filme mudo The Winning of Barbara Worth (1926), de Henry King.

A tela da Piazza Grande se iluminará às 21h30 com Le Pays d’Arto, o primeiro filme de ficção da cineasta armênia Tamara Stepanyan, que vive na França. No filme, a atriz francesa Camille Cottin interpreta o papel de Céline, que está em uma viagem pela Armênia, onde descobre a verdade sobre a morte de seu marido, mas também um país marcado por conflitos e guerras.

Mais uma vez este ano, Locarno receberá grandes nomes internacionais, como o astro Jackie Chan, que receberá o Leopardo de Honra pela sua carreira (Pardo alla Carriera) no sábado, na Piazza Grande, e a atriz, roteirista e produtora britânica Emma Thompson, que receberá o Prêmio Leopardo Club na sexta-feira.

18 indicados ao Leopardo de Ouro

Este ano serão exibidos 222 filmes, 100 dos quais em estreia mundial. Há 18 filmes concorrendo ao Leopardo de Ouro (Pardo d’Oro), o prêmio mais cobiçado do festival. Além dos 17 filmes anunciados na coletiva de imprensa no início de julho, a última obra da diretora japonesa Naomi Kawase, Yakushima’s illusion, estrelada pela atriz luxemburguesa Vicky Krieps, foi adicionada, anunciaram os organizadores na semana passada.

Duas coproduções suíças também estão concorrendo ao prêmio principal: Le Lac, do diretor Fabrice Aragno, de Neuchâtel, e Le bambine, das irmãs italianas Valentina e Nicole Bertani, coproduzido pela Cinédokké, com sede em Lugano.

Outros filmes na disputa pelo Leopardo de Ouro incluem o retorno do diretor britânico Ben Rivers, que já participou da Competição Internacional no ano passado com Bogancloch, e que trará seu novo filme, Mare’s Nest, para Locarno. Surpreendendo a imprensa internacional, foi selecionado para a competição o último parte de uma trilogia sobre a juventude nos anos 1990, Mektoub, My Love: Canto Due, do diretor franco-tunisiano Abdellatif Kechiche. A segunda parte, Mektoub My Love: Intermezzo, que foi apresentada em Cannes em 2019, causou polêmica por causa de cenas de sexo muito explícitas.

O júri da Competição Internacional é presidido pelo diretor franco-cambojano Rithy Panh. O “Locarno78” vai até 16 de agosto.

Adaptação: Fernando Hirschy

