Movimento menonita segue os passos de suas raízes suíças

Membros do movimento anabatista ou menonita visitam Zurique, o berço do movimento anabatista. taeufer-willkommen.ch

Cerca de 3.500 menonitas se reuniram em Zurique no final de maio. O objetivo do encontro era comemorar os 500 anos desse movimento religioso protestante, que surgiu nas margens do rio Limmat antes de se espalhar pelo mundo.

Mesmo para uma cidade cosmopolita como Zurique, no dia 29 de maio algumas das ruas da cidade estavam com uma aparência bastante incomum, com pessoas de roupas tradicionais e elegantes vindas de todo o mundo para um evento que não era esportivo nem cultural, mas religioso.

No ano de 2025, os católicos não são os únicos a comemorar um jubileu. Os menonitas também estão celebrando. Para marcar o 500º aniversário da fundação desse ramo do protestantismo, Zurique sediou a convenção “A coragem de amar – Anabatismo 500 anosLink externo“, a convite da Link externoConferência Mundial MenonitaLink externo. Outros eventos são planejados ao longo do ano, tanto na Suíça quanto no exterior.

O cartaz oficial do jubileu Conférence mennonite suisse

A “ala esquerda” do protestantismo

Várias enciclopédias, incluindo Link externoa Link externoWikipediaLink externo, indicam que o movimento menonita foi fundado em 1540 pelo reformador holandês Menno Simons. Mas então, por que comemorar seu meio milênio em 2025 em Zurique?

A explicação é simples. Os menonitas pertencem à família anabatista, como os famosos Amish americanos. As origens do anabatismo estão em Zurique. Alguns especialistas até mesmo remontam sua criação a um evento específico: o primeiro batismo de adultos por um grupo de ex-discípulos do reformador Zwingli na casa de Felix Manz, em Zollikon, em 21 de janeiro de 1525.

O movimento anabatista surgiu no embalo da reforma protestante do século XVI. No entanto, os anabatistas queriam ir mais longe do que os reformadores Lutero, Zwingli ou Calvino, defendendo uma redescoberta do cristianismo das origens por meio de uma “reforma radical”.

O anabatismo era caracterizado por três características principais. Em primeiro lugar, as pessoas só se tornavam crentes por meio da conversão. Isso explica a importância dada ao batismo adulto em vez do tradicional batismo infantil, que não era reconhecido. Em segundo lugar, os anabatistas recusavam qualquer intervenção do Estado nos assuntos da Igreja. Por fim, eles também se recusavam a praticar violência, portar armas ou fazer juramentos.

Além dessas considerações religiosas, os anabatistas também tinham uma visão mais política e social, especialmente em favor dos camponeses que estavam sujeitos aos príncipes ou às cidades. O anabatismo é às vezes chamado de “ala esquerda” do protestantismo.

O exílio… na melhor das hipóteses

As posições adotadas pelos anabatistas não só lhes renderam seguidores, mas também inimizades sólidas. “Suas críticas radicais à sociedade e à vida religiosa de sua época e à aliança entre a Igreja e o Estado, que eles consideravam desastrosa, rapidamente lhes renderam a ira das autoridades”, Link externoobservaLink externo o Dicionário Histórico da Suíça.

A hostilidade das autoridades regularmente forçava os anabatistas ao exílio. Eles se refugiaram em regiões remotas, onde viveram discretamente, especialmente no vale do Emmental e nas terras altas da região do cantão (estado) de Berna. Na parte de língua francesa do país, o príncipe-bispo da Basileia os acolheu e tolerou no que hoje é o Jura Bernês, mas somente em altitudes superiores a 1.000 metros e acima dos vilarejos.

Mas, às vezes, a repressão era muito mais severa, especialmente nos cantões de Berna e Zurique, onde os anabatistas eram queimados, afogados ou até decapitados.

Um movimento mundial

As várias políticas de repressão na Suíça e em outras partes do Sacro Império Romano forçaram os anabatistas a se refugiarem em terras cada vez mais distantes, como o continente americano e a Rússia czarista, o que ajudou a disseminar o movimento.

Mais recentemente, o movimento menonita se espalhou por meio da atividade missionária. De acordo com as últimas estatísticasLink externo da Conferência Mundial Menonita, sediada no Canadá, a família espiritual anabatista conta atualmente com 2,13 milhões de fiéis batizados em 86 países, principalmente na África (36,43%) e na América do Norte (30,50%).

A Suíça como um lugar de memória

De acordo com as estatísticas da Conferência Mundial Menonita, a Suíça tem 1.900 membros batizados (0,09% do total mundial) em 13 congregações. Números particularmente modestos.

Geograficamente, os menonitas suíços podem ser encontrados principalmente no cantão (estado) de Berna, em duas áreas que já foram seu refúgio: o Emmental e o Jura Bernês, agora também conhecido como Grand Chasseral.

Apesar do pequeno número de pessoas, a Suíça ainda tem um lugar especial como local de memória, como o jubileu nos lembra.

Um dos locais mais simbólicos do movimento fica em Zurique, onde uma placa de homenagem marca o local onde Felix Manz, considerado o primeiro mártir anabatista, foi jogado no rio Limmat, em janeiro de 1527.

Edição: Samuel Jaberg/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)

