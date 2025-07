O que o amor pelas escadas para gatos diz sobre os suíços

Ripas em ziguezague ao longo da parede da casa atingindo um comprimento que permite que o gato vá para o segundo andar. Uma espécie de cerca anti-queda protege o gato na área superior da escada. Brigitte Schuster

Os turistas em Berna costumam se surpreender com a quantidade e a variedade de escadas para gatos que serpenteiam pelas casas. Exclamar “isso não pode ser seguro!” é uma reação comum. Mas quem se beneficia mais com as escadas: os gatos ou seus donos/servos? E por que existem tantas escadas desse tipo na Suíça?

“A Suíça talvez seja o melhor lugar do mundo para ser um gato”, escreveu a National GeographicLink externo em 2019. “Eles têm liberdade, autonomia – e sua própria arquitetura, específica para gatos. Seja na lateral de uma casa ou de um prédio, escadas e rampas personalizadas são projetadas para que os gatos possam entrar e sair quando quiserem”.

A National Graphic estava apresentando um livro publicado recentemente: Arcatecture – Swiss Cat LaddersLink externo [Arquitetura de gatos – As escadas suíças para gatos, em tradução livre], de Brigitte Schuster. Fotógrafa, escritora e designer gráfica alemã, a autora admite ter ficado “maravilhada” quando se mudou para Berna.

Escada até o terceiro andar, uma das mais altas na cidade de Berna. Brigitte Schuster

“Esse retrato da cultura de escadas para gatos em Berna não procura apenas mostrar o cuidado e a engenhosidade dos donos de gatos. Ele também oferece uma perspectiva do tecido social dos bairros de Berna”, escreveu a autora na introdução de seu livro.

“Certos elementos aparecem repetidamente, incluindo bandeiras antinucleares, banheiras convertidas em vasos de plantas, ferramentas de jardinagem, grafites, brinquedos infantis, decorações, bicicletas, objetos antigos oferecidos gratuitamente, decorações de Natal e, acima de tudo, os sacos de lixo azuis da cidade de Berna. Você consegue encontrar até palmeiras em Berna!”

Uma cena típica de Berna. Aqui, as caixas de correio são usadas como suporte. Brigitte Schuster

O livro analisa as escadas para gatos de um ponto de vista sociológico, arquitetônico e estético. Ele apresenta mais de 100 fotos de escadas na capital suíça, desde as mais simples até as tecnicamente sofisticadas e, francamente, de arregalar os olhos.

Não é de surpreender que a combinação de gatos e design atraente tenha feito o livro receber bastante atenção online. O jornal The Guardian, por exemplo, observou que “rampas e escadas estrategicamente posicionadas para gatos urbanos estão na moda em Berna”, antes de mostrar cerca de uma dúzia delasLink externo.

Sistema de duas escadas passando por dois telhados. Brigitte Schuster

A escada para gatos estava “finalmente recebendo a atenção que merece”, escreveu o Swiss CommunityLink externo, o site da Organização dos Suíços no Exterior. “Esse é um fenômeno típico, mas muitas vezes ignorado, do desenvolvimento urbano: as escadas para gatos nos subúrbios suíços. Não há nenhum outro lugar do planeta em que elas se misturem discretamente à paisagem urbana numa quantidade tão grande e com designs tão variados”.

O artigo destaca “escadas em espiral, pontes estreitas e perigosamente instáveis, rampas em ziguezague artisticamente projetadas e varandas em miniatura cobertas de peles e presas às fachadas das casas”.

À esquerda: modelo de escada de galinheiro é usado aqui para ganhar altura. À direita: escada em espiral. / Brigitte Schuster

Gatos tranquilos e cachorros barulhentos

Cerca de dois milhões de gatos rondam a Suíça (cuja população humana é de nove milhões), dos quais cerca de um décimo são desabrigados e selvagens, estima a fundação de direitos dos animais Tier im RechtLink externo. Ao contrário dos Estados Unidos, onde a maioria dos gatos é mantida dentro de casa, na Europa, e especialmente na Suíça, a maior parte dos gatos tem acesso ao ar livre, principalmente graças a escadas e portinholas.

“Em muitas cidades e vilarejos suíços, é possível encontrar estruturas incomuns cujo único objetivo é facilitar a livre circulação de animais de estimação, tanto em ambientes internos quanto externos. Em Berna, as escadas para gatos contribuem para a identidade visual da cidade, especificamente de suas ruas”, escreveu Schuster. “Não há apenas uma quantidade surpreendente de escadas para gatos em Berna, mas também uma grande variedade de tipos de escadas para gatos”.

O gato desta casa tem acesso privilegiado da varanda à árvore e vice-versa. Brigitte Schuster

Um dos motivos para isso, sugere ela, é o trânsito relativamente leve. Mas uma das maiores razões pelas quais os gatos são “os animais de estimação preferidos na Suíça” é o fato de dois terços dos suíços morarem em casas alugadas: os proprietários preferem gatos silenciosos a cachorros barulhentos.

Uma escada de vários andares em Zurique. Keystone

Ainda assim, se você for inquilino e estiver pensando em instalar uma escada, precisará obter a permissão do proprietário. “Não há menção a animais de estimação na lei do inquilinato, muito menos a escadas para gatos, portanto, o que prevalece é o seu contrato de locação”, explica o jornal 20MinutenLink externo, respondendo à pergunta de um leitor. Em geral, os contratos estipulam que “você tem o direito de instalar uma escada para gatos somente se ela for à prova de roubo e não for chamativa”. O jornal admite, entretanto, que a definição de chamativa é “flexível”.

Além disso, ele diz que você também precisará obter o consentimento dos vizinhos cuja janela ou sacada é atravessada pela escada. “Afinal, não é realista tentar proibir um gato de explorar a casa do vizinho por meio de janelas abertas ou pela porta da sacada”.

‘Artefatos culturais importantes’

Assim como Schuster, quando me mudei para Berna, também fiquei impressionado com a criatividade das escadas, muitas delas pareciam ter sido projetadas por Heath Robinson ou Rube Goldber [artistas conhecidos por desenharem máquinas complexas e inventivas]. Segundo Schuster, um gato pode sobreviver ileso a uma queda de cinco metros na grama, mas um especialista em seu livro recomenda instalar uma rede de segurança nas escadas que ficam acima de superfícies rígidas.

Minha esposa e eu tivemos uma escada para gatos em nossos dois últimos apartamentos em Berna – manter dentro de casa gatos que estão acostumados a sair não é divertido para ninguém.

No apartamento anterior, onde tínhamos dois gatos, havia uma escada estilo “poleiro” (aparece no livro de Schuster na página 166!). Um dos gatos, o Sam, se adaptou a ela imediatamente. Buddy, por outro lado, descia com prazer, mas tinha um bloqueio psicológico para subir. Isso resultou em várias noites pendurando salsichas na ponta de um longo pedaço de barbante. Foi um trabalho difícil, mas nunca me esquecerei de quando estávamos vendo televisão de noite e ele entrou despreocupadamente pela portinhola. Finalmente! Acabaram-se os miados às 3 da manhã do lado de fora da janela.

Sam (black) approaches a neighbour (not the lavatory flusher). Susan Misicka

“Os donos de gatos se identificam com seus animais. O dono de gato suíço, autoconfiante e amante da liberdade, usa a escada para gatos para projetar suas necessidades e comportamento em seu animal de estimação. Apesar dessa projeção, tanto os donos quanto os gatos se beneficiam concretamente da escada para gatos. As escadas para gatos proporcionam liberdade: os gatos que são acostumados a sair de casa podem acessar apartamentos de forma independente, e os donos não precisam estar em casa para deixá-los entrar”, escreveu Schuster.

É claro que também pode acontecer de outros gatos gostarem da aparência da sua escada e se convidarem para entrar. Tivemos que instalar uma portinhola ativada por chip depois que fomos acordados no meio da noite pelo gato do vizinho, que acionava repetidamente a descarga do nosso vaso sanitário como se fosse uma máquina de pinball. Mas, de modo geral, adoramos as escadas para gatos: a que temos hoje dá a volta na casa e tem as mesmas cores das venezianas das janelas.

Sam fica de olho em tudo do seu poleiro, no meio da escada para gatos. Susan Misicka

“Em alguns casos, as escadas para gatos tornam-se parte integrante dos edifícios. Em outros casos, elas se destacam e parecem estranhas”, concluiu Schuster. “De qualquer forma, as escadas para gatos ocupam um lugar importante no ambiente visual e são carregadas de significado, o que as torna importantes artefatos culturais. As escadas externas para gatos ainda não existem em todos os países do mundo. Por isso, elas são especiais e tipicamente suíças”.

Edição: Samuel Jaberg/fh

(Adaptação: Clarice Dominguez)

