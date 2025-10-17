Os suíços e suas moedas de ouro, um caso de amor duradouro

Na Suíça, não é raro guardar algumas moedas de ouro entre outros objetos de valor. Keystone / Gaetan Bally

O relançamento em edição limitada da Vreneli, a clássica moeda de ouro suíça, despertou expectativa, mas fracassou no lançamento on-line.

Na Suíça, vale a pena tomar cuidado extra ao mudar de casa ou limpar um apartamento: não é incomum encontrar uma Vreneli, moeda feita de ouro, escondida em uma gaveta, uma bolsa ou até mesmo no forro de um casaco velho.

Essas moedas são de fato populares. Durante muito tempo, elas foram um presente bastante comum dos padrinhos em batizados ou eucaristias. Elas também eram frequentemente um prêmio no bingo. Ou seja, elas não são uma raridade nos lares suíços.

Além disso, elas eram cunhadas em massa. A moeda mais comum, com valor nominal de CHF 20, foi produzida entre 1897 e 1935 e depois entre 1945 e 1949.

O anverso (cara) mostra o brasão de armas da Suíça, o valor nominal da moeda e o ano de emissão. O reverso (coroa) apresenta uma jovem que simboliza a Suíça, com montanhas ao fundo e a inscrição “Helvetia”. A borda é gravada com 22 estrelas, representando o número de cantões da época.

Essas moedas de ouro de CHF20 foram apelidadas de “Vreneli”. A origem desse apelido, que tem sido usado desde 1943, não é conhecida. Mas a explicação mais comumente aceita é que se trata de um diminutivo de Verena, um nome próprio feminino que já foi muito comum na Suíça de língua alemã.

Há também uma moeda de CHF10 apelidada de “demi-Vreneli”. Elas foram cunhadas somente entre 1911 e 1916 e em 1922. Portanto, elas são menos comuns do que as moedas de CHF 20, mas isso não significa que sejam raras, pois 2,6 milhões delas foram colocadas em circulação.

A emissão maciça dessas moedas é explicada pelo fato de que elas eram usadas como meio de pagamento, antes de serem gradualmente substituídas por cédulas. Na Suíça, elas foram aceitas como meio oficial de pagamento até 1936.

Uma Vreneli enfrenta Napoleão Não foi preciso esperar pelo euro para ver uma moeda única em circulação na Europa. Em 1865, França, Bélgica, Suíça e Itália criaram a União Monetária Latina. A Grécia também se juntou ao grupo em 1868. Uma das consequências desse sistema foi que as moedas de referência nacionais cunhadas entre 1865 e 1927 tinham o mesmo peso de ouro fino. Isso significava que as moedas de 20 francos suíços (Vrenelis), 20 francos franceses (Napoleões), 20 francos belgas, 20 liras ou 20 dracmas tinham rigorosamente o mesmo valor e podiam ser usadas nos diversos países da união. Muitos outros países – com a notável exceção do Reino Unido e do Império Alemão – aderiram à União Latina. Moedas de ouro tão diversas quanto 20 levas (Bulgária), 8 florins (Áustria-Hungria), 20 dinares (Sérvia) e 20 lei (Romênia) tinham o mesmo valor que o Vreneli suíço. A União Latina sofreu com as perturbações monetárias causadas pela Primeira Guerra Mundial e foi oficialmente dissolvida em 1927. Os padrões da União também se aplicavam às moedas de prata. É interessante observar que as últimas moedas a serem cunhadas de acordo com esses padrões foram as suíças CHF0,50, CHF1 e CHF2 até 1967. Portanto, não se surpreenda se as máquinas de venda automática se recusarem a aceitá-las: isso se deve ao fato de que o teor de prata as torna mais pesadas do que as moedas emitidas posteriormente.

Hoje não é mais possível comprar seu carro ou relógio de luxo com moedas, mas elas não perderam toda a sua utilidade. Além de ser um item de colecionador, as moedas de ouro ainda têm valor econômico, permitindo que você diversifique seus ativos e tenha uma moeda segura e facilmente transportável.

Quanto elas valem?

Por serem tão amplamente distribuídas, as moedas Vreneli têm apenas “valor metálico intrínseco”, ou seja, geralmente valem apenas o seu peso na cotação atual do ouro. O que já é uma boa notícia, dada a alta do preço do ouro.

A esse preço deve ser adicionada uma comissão de cerca de 5% para os intermediários. No momento em que este artigo foi escrito, um CHF20 Vreneli de uma safra atual está sendo negociado a CHF528-555 ($654-688).

Mas, como costuma acontecer no mundo do colecionismo, os preços podem subir dependendo da raridade. Esse é o caso do “Vreneli à la mèche”. A presença de uma pequena mecha de cabelo na testa da Verena nessa moeda de teste cunhada em 1897 pode elevar seu preço para CHF 100.000-150.000.

Essa é a mesma faixa de preço da “Vreneli de Gondo”. Essa moeda, também datada de 1897, caracteriza-se pelo fato de ter sido produzida com ouro suíço extraído da mina de Gondo, no cantão (estado) do Valais. Ela é reconhecível pela pequena cruz estampada dentro da cruz suíça e por sua tonalidade mais clara e esverdeada devido à ausência de cobre na liga.

Mas não vire seu apartamento de cabeça para baixo na esperança de encontrar uma dessas moedas. As chances de encontrar essas moedas são quase nulas, pois apenas 12 “Vrenelis à la mèche” e 29 “Vrenelis de Gondo” foram cunhadas.

As chances de encontrar um Vreneli CHF100 de 1925 são um pouco maiores. Essa moeda de prestígio, maior do que as comuns, foi emitida a pedido do então presidente suíço Jean-Marie Musy. Estima-se que cerca de 3.500 dessas moedas ainda estejam em circulação. Seu valor metálico é de cerca de CHF 2.500, mas sua raridade lhe confere um valor numismático de CHF 15.000 a 20.000.

Fiasco online

Para comemorar o centenário do CHF100 Vreneli, a Casa da Moeda da Suíça (Swissmint) fez 2.500 cópias de uma versão modernizada. Essa reedição despertou muito interesse entre os entusiastas da numismática, mas também muita frustração.

A grande maioria das pessoas terá que se contentar com fotos para admirar o novo Vreneli de CHF 100. Swissmint

As 2.500 cópias da moeda comemorativa foram colocadas à venda por CHF 3.500 cada na loja online da Swissmint às 9h do dia 1º de julho, mas o grande número de acessos fez com que o site caísse quase imediatamente. E quando a situação foi restabelecida, por volta do meio-dia, todas as moedas haviam sido vendidas.

Apesar desses problemas técnicos, nem todos saíram da venda de mãos vazias. E as moedas comemorativas agora podem ser encontradas em sites de leilão por preços às vezes dez vezes maiores que o preço base.

Isso gerou incompreensão e raiva. De acordo com o jornal dominical SonntagsZeitung, um colecionador apresentou uma queixa ao Gabinete do Procurador-Geral da Suíça, acusando a Swissmint de manipular sua loja em benefício de 27 negociantes privilegiados. A delegação financeira do Parlamento também analisará o assunto. O Ministério das Finanças, que supervisiona a Swissmint, rejeita as acusações.

A reemissão dessa moeda de prestígio foi um pouco prejudicada por essa falha técnica. Um consolo, entretanto, é que o fascínio pelo ouro ainda parece ter um futuro brilhante na Suíça.

Adaptação: Clarissa Levy

