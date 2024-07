Dalai Lama afasta rumores sobre saúde em seu 89º aniversário

NOVA DÉLHI (Reuters) – O Dalai Lama disse neste sábado que está se recuperando de uma cirurgia no joelho e que se sente “fisicamente em forma”, afastando os rumores de problemas de saúde no dia de seu 89º aniversário.

“Recentemente, fiz uma cirurgia em meu joelho, o que me causou alguns problemas. No entanto, estou me recuperando e não tenho nenhum problema agora”, disse o líder espiritual exilado do budismo tibetano em uma mensagem de vídeo dos Estados Unidos, onde está se recuperando.

“Pode haver pessoas tentando confundi-los sobre minha saúde, dizendo que o Dalai Lama foi para um hospital e está se submetendo a tratamentos, e assim por diante, fazendo com que minha condição pareça grave. Vocês não precisam confiar em tais desinformações”, disse ele.

Uma figura carismática que popularizou o budismo internacionalmente, o Dalai Lama ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1989 por manter viva a causa tibetana no exílio. Ele fugiu para a Índia em 1959, nove anos depois que a China enviou tropas para a região do Himalaia em 1950, dizendo que estava libertando os “servos” tibetanos.

À medida que o líder espiritual envelhece e luta contra problemas de saúde, a nomeação de seu sucessor se tornou uma questão iminente para os tibetanos que lutam por mais autonomia na China ou pela independência total. Os budistas tibetanos acreditam que os monges monásticos reencarnam após a morte como recém-nascidos.

O Dalai Lama disse que esclarecerá as questões sobre a sucessão – incluindo se e onde ele reencarnaria – por volta de seu 90º aniversário.

“Tenho quase 90 anos, mas não me sinto doente, exceto pelo leve desconforto em minhas pernas. Gostaria de agradecer a todos os meus companheiros tibetanos, dentro e fora do Tibete, por suas orações em meu aniversário”, disse ele, acrescentando que alguns problemas fazem parte do envelhecimento.

No sábado, dezenas de milhares de budistas e simpatizantes de todo o mundo se reunirão para comemorar e orar pela longa vida de um líder que, para eles, representa a maior esperança de um eventual retorno ao Tibete.

(Reportagem de Aditi Shah em Nova Délhi)