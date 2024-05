Desastre climático no Rio Grande do Sul deixa 39 mortos enquanto a água avança

A catástrofe climática causada por fortes chuvas no Rio Grande do Sul se agravou nesta sexta-feira (3), deixando pelo menos 39 mortos e 68 desaparecidos, enquanto o avanço das águas ameaça Porto Alegre com inundações “sem precedentes”.

As brigadas de resgate tentam alcançar e abastecer diversos municípios isolados, com estradas bloqueadas e sem comunicação, energia elétrica e água.

O volume excepcional dos rios multiplicou os alertas no estado devido ao rompimento de barragens que podem agravar o desastre.

Em Porto Alegre, a situação será “SEM PRECEDENTES”, escreveu na rede X o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS).

“Esqueçam tudo que vocês já viram de pior acontecendo em termos de alagamento, de enchentes. Aqui na região metropolitana vai ser muito pior”, alertou.

A água já cobre várias ruas do centro histórico de uma das maiores cidades do sul do país, com uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, constatou a AFP.

As autoridades urgiram os moradores a buscarem refúgio, pois o rápido aumento do nível do rio Guaíba nas últimas horas pode cobrir vastas áreas da cidade.

O nível do rio, estimado atualmente entre 4,20 e 4,60 metros, “é histórico” e espera-se que ele supere os cinco metros nas próximas horas, o que poderia causar a maior inundação da história de Porto Alegre.

As autoridades trabalham para disponibilizar abrigos em todo o estado, ocupados até agora por mais de 8 mil pessoas.

Em um deles, instalado em um centro cultural de Gravataí, um município da região metropolitana, está Cláudio Almiro.

“Quando saí de casa, estava com água até a cintura”, conta este homem de 55 anos. “Perdi tudo”, diz à AFP.

– O ‘pior desastre’ –

Imagens aéreas da região mostram grandes superfícies completamente inundadas, pontes e estradas destruídas, e resgates de pessoas em telhados com helicópteros, o que faz do fenômeno climático o “pior desastre” da história do estado, segundo Leite.

Pelo menos quatro barragens “estão em situação de emergência, com risco de rompimento”, informou o governo.

“Eu sou natural daqui, então me sinto muito lesada por todos os que moram aqui, é muito triste, de doer o coração”, contou Maria Luiza, de 51 anos, moradora de São Sebastião do Caí, a cerca de 70 km da capital Porto Alegre.

Em Capela de Santana, ao norte da capital estadual, Raul Metzel explicou que seus vizinhos tiveram que abandonar o gado. “Não se sabe se a água seguirá subindo ou o que acontecerá com os animais, podem se afogar”, disse.

Em meio à tragédia, também há cenas de esperança, como o resgate em um helicóptero de quatro mulheres grávidas em Agudo, para enviá-las ao hospital.

– Mais de 24 mil desalojados –

O fenômeno climático com chuvas intensas, vendavais e granizo também deixou 74 feridos e afetou mais de 351 mil habitantes, com cerca de 24.080 evacuados em 265 localidades.

Mas os números são “preliminares”, dado que as águas que cobrem enormes áreas impedem dimensionar a magnitude do desastre.

A previsão é de chuvas de ‘alta severidade’ até domingo, o que sobrecarregará ainda mais os rios e poderá causar grandes deslizamentos de terra, explicou o tenente-coronel da Defesa Civil, Darci Bugs, em um vídeo. Ele também alertou para o risco de o rio Uruguai transbordar.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou ao Rio Grande do Sul na quinta-feira, onde garantiu que “não faltarão recursos humanos” para enfrentar a crise.

As chuvas também estão afetando o estado de Santa Catarina, que permanece em alerta.

Seu governador, Jorginho Mello (PL-SC), anunciou nesta sexta-feira que um homem morreu quando seu carro foi arrastado pela corrente no município de Ipira.

– ‘Combinação desastrosa’ –

Esta é a segunda catástrofe em um curto espaço de tempo no Rio Grande do Sul. Em setembro de 2023, 31 pessoas morreram na passagem de um ciclone na região.

A “combinação desastrosa” da mudança climática com o fenômeno meteorológico El Niño favoreceu as chuvas devastadoras que atingem o sul do país e outros eventos extremos, assegurou à AFP o climatologista Francisco Eliseu Aquino, chefe do departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O Rio Grande do Sul “sempre foi um ponto de encontro entre massas de ar tropicais e polares”, explicou. Contudo, “essa intensificação da mudança climática, combinada com o El Niño, é uma combinação extremamente desastrosa. A mudança climática incentiva a atmosfera a ser mais tempestuosa, mais instável”, pontuou.

Na quinta-feira, dados oficiais revelaram um recorde de incêndios florestais de janeiro a abril, com mais de 17 mil identificados. Mais da metade deles na Amazônia, um fenômeno que, segundo o governo, está ligado aos efeitos da mudança climática.

