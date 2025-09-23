Quando Leste e Oeste se encontraram – a Cúpula de Genebra de 1955

Um clima cordial entre os “Quatro Grandes”: o primeiro-ministro soviético Nikolai Bulganin, o presidente dos Estados Unidos Dwight D. Eisenhower, o primeiro-ministro francês Edgar Faure e o primeiro-ministro britânico Anthony Eden (da esquerda para a direita). Keystone / Walter Studer

A conferência de cúpula dos “Quatro Grandes” na Suíça abordou as questões mais difíceis da Guerra Fria. Embora o tom tenha sido cordial, pouco se avançou concretamente. Seu impacto simbólico, todavia, não pode ser subestimado.

Na última vez em que haviam se encontrado, eles ainda eram aliados. Em 1945, os líderes da União Soviética e dos Estados Unidos se reuniram em Potsdam, uma cidade alemã a sudoeste de Berlim, para discutir a reorganização da Europa no pós-guerra.

A década seguinte foi de silêncio absoluto. Foi apenas em julho de 1955 que as antigas potências aliadas se reuniram novamente para uma importante cúpula diplomática – dessa vez, porém, como rivais. O conflito entre Leste e Oeste estava em pleno andamento. E a Guerra Fria não havia permanecido fria em todos os lugares. Antes da reunião em Genebra, já havia ocorrido a Guerra Civil Grega, a Guerra da Indochina e a Guerra da Coreia.

Em meados da década de 1950, as partes envolvidas, conhecidas como os “Quatro Grandes” – Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França –, compartilhavam o interesse em aliviar as tensões. As questões em jogo eram de grande importância: segurança europeia, desarmamento nuclear e o destino da Alemanha dividida.

A cúpula entre os EUA, a URSS, a Grã-Bretanha e a França ocorreu entre 18 e 23 de julho de 1955. Os pontos de discussão incluíram comércio, tarifas e a iniciativa Open Skies – um tratado proposto sobre voos de vigilância, que só seria assinado em 1992. Hannes Betzler / Süddeutsche Zeitung Photo

O chamado “espírito de Genebra”, conceito central da diplomacia promovida pela Genebra Internacional, tinha o objetivo de proporcionar uma atmosfera construtiva e permitir o progresso diplomático. E, nesse aspecto, funcionou. Entre 18 e 23 de julho de 1955, líderes mundiais e suas delegações dialogaram diante do público global e da população de Genebra. Em uma carta pessoal, o presidente dos Estados Unidos Dwight D. Eisenhower agradeceu ao governo suíço por sua “calorosa recepção”.

A Guerra Fria poderia ter tido um desfecho diferente?

A reunião em Genebra foi o ápice da “política de dissuasão” na fase inicial da Guerra Fria. Foi um abrandamento das tensões políticas entre os blocos rivais.

O próprio fato de a conferência ter sido realizada teve um significado simbólico considerável: uma década após a guerra mais devastadora da era moderna, os líderes dos blocos oriental e ocidental se reuniram.

Mas as opiniões dos participantes da conferência eram “diametralmente opostas”, como escreveLink externo o centro de pesquisa Dodis, com sede em Berna. E o presidente suíço na época, Max Petitpierre, escreveu mais tarde que a atmosfera havia sido “peculiarmente artificial”.

Será que a reunião dos “Quatro Grandes” poderia ter resultado em algo mais? Historiadores e historiadores fazem avaliações diferentes. No final, a Cúpula de Genebra terminou com um acordo de se reunir novamente. Na diplomacia, isso geralmente é considerado um sucesso para reuniões delicadas e de alto nível: o importante é continuar conversando.

O diálogo diplomático, no fim das contas, nunca cessou, mesmo durante as fases mais intensas da Guerra Fria.

Da primeira visita de um presidente americano à Suíça até a coroação da “Miss Cúpula de Genebra”, a Cúpula de Genebra de 1955 causou comoção. Veja abaixo alguns momentos importantes:

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA também marcou presença nas ruas da Suíça. O comportamento dos agentes foi alvo de críticas. Eles marchavam em formação fechada para proteger o presidente dos EUA dos curiosos e tiravam as mãos dos espectadores dos bolsos. "Parecem gangsters!", disse uma jovem à revista Time. (C) Photograph By Erich Lessing Imagens das quatro figuras principais apareceram por toda Genebra durante os preparativos para a cúpula e chamaram a atenção das crianças suíças. Aqui, o Sr. e a Sra. Miller respondem a perguntas sobre os homens retratados. O Sr. Miller trabalhava como zelador na villa onde o presidente Eisenhower se hospedou durante a conferência. Bettmann Archive O cantão de Genebra e o governo suíço colaboraram na organização de uma elaborada operação de segurança. Embora inovadoras na época, tais medidas tornaram-se agora procedimento padrão para grandes cúpulas na Suíça. Keystone / Walter Studer O equipamento pode ter mudado, mas o trabalho continua o mesmo. Jornalistas e cinegrafistas registram a chegada de Eisenhower e Dulles ao aeroporto de Genebra-Cointrin. Ullstein Bild – Rdb Dwight D. Eisenhower foi o 34º presidente dos Estados Unidos, de 1953 a 1961. Oficial militar de carreira, ele nunca havia ocupado nenhum cargo político anteriormente. Foi a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à Suíça. Keystone / Walter Studer Da esquerda para a direita: o ministro das Relações Exteriores soviético Vyacheslav Molotov, o presidente do Conselho de Ministros soviético Nikolai Boulganine, o líder soviético Nikita Khrushchev, o político e militar soviético Gueorgui Joukov, o presidente do Conselho de Ministros francês Edgar Faure, o secretário de Estado britânico para as Relações Exteriores Harold Macmillan, o primeiro-ministro britânico Anthony Eden e o secretário de Estado americano John Foster Dulles posam após o almoço durante a Conferência de Genebra, em 21 de julho de 1955. Afp Or Licensors Também faz parte do evento: a recém-coroada "Miss Geneva Summit". Ullstein Bild – Rdb

Um clima cordial entre os “Quatro Grandes”: O primeiro-ministro, soviético Nikolai Bulganin; o presidente dos EUA, Dwight D. Eisenhower; o primeiro-ministro francês, Edgar Faure; e o primeiro-ministro britânico, Anthony Eden (da esquerda para a direita).

A Cúpula de Genebra contou com a participação dos Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França, e ocorreu de 18 a 23 de julho de 1955. Outros pontos de discussão incluíram comércio, tarifas e a iniciativa Open Skies (Céus Abertos) – um tratado sobre sobrevoos de vigilância que só seria assinado em 1992.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA também apareceu nas ruas da Suíça. O comportamento dos agentes atraiu críticas. Eles andaram em formação cerrada para proteger o presidente dos EUA e tiraram as mãos das pessoas presentes de seus bolsos. “Eles são como gângsteres!”, disse uma garota à revista Time.

Imagens dos quatro personagens principais apareceram por toda Genebra durante a preparação para a cúpula e suscitaram o interesse das crianças suíças. Aqui, o Sr. e a Sra. Miller respondem a perguntas sobre os homens retratados. O Sr. Miller trabalhou como zelador na villa onde o Presidente Eisenhower se hospedou durante a conferência.

O Cantão de Genebra e o governo suíço colaboraram na organização de uma elaborada operação de segurança. Embora fossem novidade na época, essas medidas agora se tornaram um procedimento padrão para as principais cúpulas na Suíça.

Os equipamentos podiam ser diferentes, mas o trabalho era o mesmo. Jornalistas e cinegrafistas registram a chegada de Eisenhower e Dulles no aeroporto de Genebra-Cointrin.

Dwight D. Eisenhower foi o 34º presidente dos Estados Unidos, ocupando o cargo entre 1953 e 1961. Oficial militar de carreira, ele não havia ocupado nenhum cargo político anteriormente. Essa foi a primeira visita oficial de um presidente americano à Suíça.

E também houve um concurso de beleza: a recém-coroada “Miss Cúpula de Genebra”.

Edição: Benjamin von Wyl/fh

Adaptação: Clarice Dominguez