Donald Trump completa 78 anos com questionamentos sobre sua idade

afp_tickers

4 minutos

Ele passou meses zombando de Joe Biden e se gabando de ser um líder enérgico frente ao que chama de ancião decrépito de 81 anos, mas a idade não perdoa e os 78 anos que Donald Trump completa nesta sexta-feira (14) também despertam dúvidas sobre suas capacidades em plena campanha pela Casa Branca.

Seja Joe Biden ou Donald Trump o vencedor das eleições de 5 de novembro, tanto um quanto o outro será o presidente americano mais idoso a prestar juramento.

O ex-presidente republicano (2017-2021) celebrou seu aniversário com uma grande festa e comício político em um gigantesco centro de convenções perto de Mar-a-Lago, sua residência de luxo na Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.

Após um “parabéns pra você” cantado pela multidão e um bolo colocado ao lado de seu púlpito, Trump utilizou sua retórica incendiária habitual para atacar os migrantes e, sobretudo, seu oponente Biden, que segundo ele “dorme em cada evento”.

“No primeiro dia de nossa nova administração, fecharemos a fronteira, deteremos a invasão e enviaremos os estrangeiros ilegais de Joe Biden de volta para casa, onde pertencem. Temos que expulsá-los”, declarou.

O democrata havia escrito mais cedo na rede social X: “Feliz 78º aniversário, Donald. Tome isso de um velho para outro: a idade é apenas um número”. “Esta eleição, no entanto, é uma escolha”, escreveu antes de enumerar suas diferenças de programa sobre o aborto ou a mudança climática.

No entanto, as pesquisas são claras: muitos mais americanos acreditam que o atual presidente é muito velho para um segundo mandato em comparação com os que se queixam da idade de Trump.

O octogenário Biden mostra objetivamente sinais recorrentes de fadiga: sua caminhada está cada vez mais rígida e, por vezes, parece desorientado.

Os vídeos em que se vê o presidente americano se afastando, abatido, de um grupo de líderes do G7, tropeçando ou gaguejando são amplamente compartilhados nas redes sociais.

No entanto, ele não é o único. Nos últimos meses, Trump também confundiu os nomes de várias cidades e líderes, alertou que o mundo estava se encaminhando para uma segunda guerra mundial, em vez de uma terceira, e fez diatribes desconexas.

– Erros e tremores –

Em uma reunião a portas fechadas com congressistas republicanos na quinta-feira, Trump teria classificado Milwaukee, uma cidade estratégica em muitos aspectos para as eleições americanas, de “horrível”, provocando uma enxurrada de críticas e questionamentos.

Esses deslizes, além dos vídeos em que ele se agarra a um corrimão para não escorregar ou treme enquanto bebe um copo d’água, são exemplos do declínio do ex-presidente? Não se sabe, mas a equipe de campanha de Biden os usa para atacá-lo.

Por ocasião do aniversário de Trump, o grupo aliado ao presidente democrata publicou nesta sexta-feira um comunicado acompanhado de uma fotografia de grande formato e muito pouco favorecedora do republicano em que ele aparece suando, com as bochechas vermelhas e dá sinais de abatimento.

“Feliz aniversário, Donald. Você é um delinquente, um fracassado, um impostor e uma ameaça para nossa democracia”, afirmou James Singer, porta-voz da equipe de campanha de Joe Biden, no comunicado.

“Em nome dos Estados Unidos, aqui está um presente antecipado para seu 79º aniversário: vamos garantir que você nunca volte a ser presidente”, afirmou.

– ‘Zumbi’ –

Estes comentários irritaram a equipe de Trump, que reagiu, descrevendo Joe Biden como “fraco e incompetente”. “Ele é um zumbi com morte cerebral”, afirmou uma porta-voz em uma declaração à AFP.

Os debates sobre a idade dos presidentes americanos não são novidade.

Durante o segundo mandato de Ronald Reagan, alguns analistas já se perguntavam sobre a deterioração de suas capacidades intelectuais.

O ex-presidente americano Jimmy Carter fez soar o alarme ao expressar, em uma mensagem em 1994, a preocupação com o “perigo” que representava para os Estados Unidos uma eventual “doença neurológica” afetar as capacidades de um mandatário.

cjc/seb/phs/erl/mel/dd/aa/jb/mvv/am