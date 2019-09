O inglês Diccon Bewes é membro do conselho do público da swissinfo.ch, que supervisiona a qualidade da produção do site.

"Eles estavam vendo todas as classes diferentes: iam a um chalé e bebiam um copo de água com uma camponesa, o que nunca fariam na Inglaterra", conta. "Isso deu-lhes uma nova visão da vida".

Cook fez com que viajar para o país alpino fosse fácil e acessível através de pacotes turísticos, mas o seu impacto vai além dos simples termos econômicos. Bewes descreve a oferta de viagens de Cook como uma espécie de "revolução social", colocando as pessoas em contato com outras que normalmente não teriam conhecido numa altura em que os ingleses não confiavam nos estrangeiros.

No seu livro, Bewes acompanha a viagem dos primeiros turistas britânicos à Suíça, baseando-se no diário escrito por “Miss Jemima”. O próprio Thomas Cook acompanhou o grupo até Martigny. Bewes nota que o ponto alto da viagem foi ver o nascer do sol no topo do Monte Rigi.

Bewes explicou que a imagem da Suíça mudou rapidamente "porque o turismo trouxe dinheiro exatamente para as regiões que não tinham antes, as regiões rurais".

Segundo Diccon BewesLink externo , cujo livro "Slow Train to Switzerland", de 2013, marcou o 150º aniversário da primeira viagem turística à Suíça, o chamado "pai do turismo moderno" Thomas Cook teve um papel importante na promoção da Suíça como um lugar para visitar.

Quando a Sra. Jemima chegou à Suíça em 1863, na primeira viagem de Thomas Cook à nação alpina, viu um país pobre, cheio do que descreveu como mendigos e parasitas. Mais de 150 anos depois, os Alpes suíços são um dos locais turísticos mais visitados do mundo.

A notícia da falência da mais antiga agência de viagens do mundo, a Thomas Cook, deixa uma nota nostálgica na Suíça, que deve à empresa britânica a criação da indústria turística do país.

