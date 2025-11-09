Suíça exporta sistema dual de formação profissional

Milhares de educadores e autoridades de países como Haiti, Quirguistão, Laos e Moçambique visitaram recentemente a Suíça para entender o modelo dual da educação profissional, em que os jovens alternam escola e trabalho, e como ele pode transformar oportunidades no país de origem.

9 minutos

Hóspedes internacionais são uma presença constante no Hotel Bern Kursaal. Mas o grupo que era guiado pelos corredores em uma tarde de fim de verão não estava lá para pernoitar. O interesse deles estava concentrado nos estudantes.

O grupo era composto por cerca de vinte membros, que viajaram para a Suíça vindos do Haiti, Quirguistão, Moçambique, Camboja, Indonésia e Laos, entre outros, para aprender mais sobre a educação e formação profissional suíça. O motivo da viagem foi o Congresso Internacional de Educação e Formação ProfissionalLink externo (Congresso VET), realizado em Lausanne no início de setembro.

A visita foi organizada pela organização suíça de desenvolvimento Helvetas. “Queríamos dar aos participantes uma visão prática do sistema de formação profissional da Suíça após a conferência”, afirma Sabrina Würmli, co-diretora da Helvetas.

Na Suíça, dois terços dos jovens concluem um estágio após a conclusão da escolaridade obrigatória. Saiba mais em nosso artigo:

Inspiração para reformas no país de origem

O programa levou os participantes a locais que os aprendizes na Suíça também frequentam: desde centros de informação sobre carreiras a escolas profissionalizantes e associações industriais, passando por insights empresariais. Aproximadamente 60 pessoas de 10 países participaram, incluindo representantes de projetos da Helvetas e da Swisscontact, delegados de governos e programas governamentais, além de pessoas do setor privado.

“Uma visita à Suíça não só inspira reformas, como também possibilita o intercâmbio de abordagens inovadoras entre os países”, afirma Würmli. Um sistema dual como o da Suíça, em que os jovens frequentam a escola e trabalham em uma empresa simultaneamente, não existe na maioria dos países de origem dos visitantes.

Por que um estágio prático?

O passeio pelo Kursaal começou no restaurante, onde uma jovem fazia um estágio prático. Para os clientes internacionais, o estágio prático era um conceito desconhecido, mas eles aprenderam rápido. “Os departamentos ficam felizes quando vocês designam uma pessoa para fazer um estágio?”, pergunta Khanongdeth Viphakone, rindo. Ele vem do Laos e é responsável pelo treinamento de jovens funcionários em uma grande empresa.

Depois de concluir seu treinamento, você também pode ir para a universidade, no entanto, há algumas etapas intermediárias necessárias:

Christoph Tschäppät, do departamento de recursos humanos do Kursaal, soube aonde o entrevistador queria chegar. “Às vezes, pode ser difícil encontrar uma tarefa adequada para os estagiários que lhes dê uma visão geral do departamento”, disse ele. “Mas, no final das contas, ambos os lados se beneficiam. É possível perceber se a química está correta, e o jovem pode avaliar melhor se o trabalho lhe interessa.”

O Kursaal Bern é um hotel quatro estrelas com diversos restaurantes, bares e uma ampla área para eventos e conferências. O hotel oferece uma variedade de programas de estágios como de treinamento comercial a treinamento culinário, e emprega 21 estagiários este ano.

Tschäppät mencionou que se tornou mais difícil encontrar jovens motivados para estágios. Os convidados internacionais, por outro lado, são mais propensos a enfrentar o problema oposto: eles querem saber como os jovens na Suíça descobrem as oportunidades de estágios disponíveis.

Espanto no Centro de Informação sobre Carreiras

A visita ao centro de informações sobre carreiras a impressionou. “Eles chamavam os jovens de ‘talentos'”, contou Altynai Moldoeva, entusiasmada. Ela trabalha para o projeto CheberLink externo, da Helvetas, financiado pela Agência Suíça de Desenvolvimento (SDC), que está desenvolvendo um sistema de cursos de treinamento em empresas no Quirguistão para aumentar as oportunidades de emprego, especialmente para jovens e mulheres.

Moldoeva ficou visivelmente comovida com o fato de os jovens serem tratados como indivíduos e acompanhados de perto ao longo de sua jornada. No Quirguistão, que já perteceu à antiga União Soviética, o sistema ainda é muito hierárquico, focando mais em funções do que em indivíduos.

No terraço do hotel Kursaal, Christoph Tschäppät (2º da esquerda na grade) fez uma parada para tirar uma selfie com o grupo. Swissinfo

Tschäppät, do Kursaal, também falou diversas vezes sobre a forma como os aprendizes são tratados. Antigamente, as jornadas de trabalho eram longas – especialmente na cozinha – e o tom, às vezes, era quase militar. “Felizmente, hoje em dia isso não acontece mais.”

O passeio também incluiu um quarto de hotel. Os participantes o examinaram com interesse; uma mulher fotografou o banheiro, outra ficou em frente à janela e perguntou onde ficam os dois Patrimônios Mundiais da UNESCO. Tschäppät anunciava a vista do Centro Histórico de Berna, bem como das montanhas Eiger, Mönch e Jungfrau.

Infelizmente, o quarto do hotel era muito baixo para isso. No terraço do quinto andar, no entanto, a vista magnífica se revelou. Enquanto os Alpes se escondem atrás das nuvens, o cenário da Cidade Velha e da cordilheira de Gurten também é um local popular para selfies.

Motivar mulheres para profissões dominadas por homens

Fleurant Kerby Swissinfo

As diferenças entre a Suíça e seus países de origem são enormes, mas há questões que afetam a todos. Fleurant Kerby lidera o projeto ProfeseLink externo no Haiti, que visa melhorar de forma sustentável as perspectivas de emprego de jovens e mulheres por meio de estágios práticos e instrução teórica.

Assim como na Suíça, o Haiti também tem ocupações tipicamente masculinas e femininas, embora estas últimas paguem menos. O projeto tem sido bem-sucedido. “No início, não tínhamos mulheres nesses setores; agora são 40.” Por exemplo, na carpintaria. Muitas vezes, o pai da mulher precisa ser persuadido primeiro, mas isso geralmente não é um problema.

Para incentivar outras a seguirem o exemplo, as jovens demonstraram suas habilidades em eventos. No trabalho, elas atraíam atenção positiva, se tanto. “Elas são detalhistas, por exemplo, como instaladoras de pisos ou pintoras”, disse Kerby. Algumas até abrem seus próprios pequenos negócios.

O projeto Profese permite que jovens mulheres no Haiti ingressem em profissões tipicamente masculinas. Profese

O ensino: uma base sólida

Após uma rápida olhada na cozinha do Kursaal, houve uma rodada final de perguntas para Tschäppät e Livia Reber, uma estagiária comercial do segundo ano que orientou a segunda metade do grupo pelo hotel.

Uma participante do Nepal quis saber por que ela escolheu este estágio. Reber não precisou pensar muito. Ela queria aprender idiomas e gosta de trabalhar com pessoas. “O estágio proporciona uma boa base. E abre muitas possibilidades.”

Ninguém na Suíça contestaria isso. O sistema de educação dual está bem estabelecido, e concluir um aprendizado é o início de uma carreira de sucesso.

Em outros países, a formação profissional ainda não recebe tanta importância. Jayaseelan Sumitra trabalha em Jacarta, Indonésia, sede da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático).

Lá, ela é responsável por uma iniciativaLink externo financiada pela SDC para promover treinamento técnico prático em países como Camboja e Laos. Ela ficou particularmente impressionada com as histórias de sucesso dos estagiários na Suíça. “A Suíça mostra que é possível se destacar na educação de diferentes maneiras.” Agora também é importante convencer governos e empresas de que vale a pena investir nos alunos.

Jayaseelan Sumitra Swissinfo

De alunos aos melhores funcionários

Christoph Tschäppät explicou que os jovens que concluem seus estágios costumam estar entre os melhores funcionários. “Eles conhecem diversas áreas da empresa, são jovens e motivados.” A empresa também se beneficia de suas perspectivas jovens e ideias inovadoras. “A geração mais jovem é a nossa clientela de amanhã.”

Khanongdeth Viphakone, do Laos, pegou seu celular e filmou as últimas palavras de Tschäppät. Até então, ele não tinha certeza do que uma empresa ganharia investindo tanto em aprendizes. “Mas esse conceito me convenceu”, declarou.

Edição: Marc Leutenegger

Adaptação: DvSperling

