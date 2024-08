Equador decreta toque de recolher noturno em 20 cidades

afp_tickers

1 minuto

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou nesta quinta-feira um toque de recolher noturno em 20 localidades do país, com o objetivo de deter a violência dos grupos criminosos.

O decreto ressalta que um estudo da polícia determinou que “a maioria dos homicídios ocorre entre as 22h e 5h” nesses municípios, o que levou a instituição a recomendar “a restrição de mobilidade nesse período”.

Entre as cidades onde o toque de recolher entrará em vigor estão Durán – considerada um refúgio de criminosos ligados ao narcotráfico e a sequestros e extorsões – e Camilo Ponce Enríquez, onde as forças de segurança resgataram no mês passado 49 pessoas sequestradas em uma mina.

Desde que assumiu a Presidência, em novembro passado, Noboa decretou medidas excepcionais para tentar conter a violência dos grupos criminosos, que chama de terroristas. Seis das 24 províncias do país estão sob estado de exceção de 2 de julho até o fim de agosto.

pld/dga/lb