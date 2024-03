Equipes de resgate buscam desaparecidos após navio derrubar ponte em Baltimore

3 minutos

Por Andy Sullivan e Joseph Campbell e Gabriella Borter

BALTIMORE (Reuters) – Um enorme navio de carga repleto de contêineres se chocou contra uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira, lançando carros e pessoas no rio e fechando um dos portos mais movimentados da Costa Leste dos EUA.

Equipes de resgate retiraram dois sobreviventes, um dos quais foi hospitalizado, e estavam procurando outros seis no rio Patapsco depois que uma parte enorme da ponte Francis Scott Key, de 2,57 quilômetros, caiu na água.

O navio relatou um problema de energia e autoridades interromperam o tráfego na ponte no intervalo entre o pedido de socorro e a colisão, disse o governador de Maryland, Wes Moore, em uma coletiva de imprensa.

“Ao conseguir impedir que carros passassem pela ponte, essas pessoas são heróis. Elas salvaram vidas ontem à noite”, disse.

Oito pessoas estavam na ponte no momento e seis permanecem desaparecidas, disse o secretário de Transportes do Estado horas depois da colisão.

Uma investigação preliminar apontou para um acidente, disse Moore.

O tráfego de navios foi suspenso no Porto de Baltimore até segunda ordem. Esse é o porto mais movimentado dos EUA para embarques de automóveis, movimentando mais de 750.000 veículos em 2022, de acordo com dados da Administração Portuária de Maryland.

O fechamento de um dos principais portos da Costa Leste dos EUA ameaça interromper o fornecimento de mercadorias, desde carros até carvão e outras commodities, como açúcar. Isso poderia criar gargalos e aumentar os atrasos e os custos na região, segundo especialistas. O porto lida com a maior parte das importações de automóveis e está entre os maiores para exportações de carvão.

O navio de quase 300 metros sofreu uma perda momentânea de propulsão e lançou âncoras como parte dos procedimentos de emergência antes do impacto, informou a empresa administradora da embarcação, a Synergy Marine Pte Ltd, de acordo com a Autoridade Portuária de Cingapura.

O Dali, de propriedade da Grace Ocean Pte Ltd, colidiu com um dos pilares da ponte, de acordo com a Synergy. Nenhum dos 22 membros da tripulação a bordo da embarcação com bandeira de Cingapura estava desaparecido, disse a administradora.

A Guarda Costeira dos EUA informou que o colapso ocorreu à 01h27 do horário local (03h27 no horário de Brasília) e enviou equipes para uma missão ativa de busca e resgate depois do colapso.

A ponte estava em conformidade com as normas e não havia problemas estruturais conhecidos, disse Moore.

Um vídeo postado no YouTube mostrou o choque do navio na ponte na escuridão. Faróis de veículos podiam ser vistos na ponte enquanto ela caía na água e o navio pegava fogo.

O governador declarou estado de emergência para mobilizar rapidamente recursos federais para lidar com a emergência. O FBI em Baltimore afirmou na plataforma X que sua equipe estava no local.

O Dali estava a serviço da empresa de navegação Maersk no momento do incidente, informou a empresa dinamarquesa em um comunicado.

“Estamos horrorizados com o que aconteceu em Baltimore, e nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas”, disse a Maersk.