Espanha desmantela grupo que organizava ‘retiros espirituais’ com drogas alucinógenas

afp_tickers

2 minutos

A Guarda Civil espanhola anunciou, nesta segunda-feira (11), que desmantelou um grupo acusado de organizar “retiros espirituais” onde eram oferecidas drogas alucinógenas a clientes de todo o mundo.

A organização possuía uma vila em Pedreguer, no sudeste da Espanha, e oferecia hospedagens de mais de 1.000 euros (1.160 dólares ou 6.318 reais) que incluíam o consumo de ayahuasca, cacto de São Pedro e um veneno de rã chamado kambó.

“Os retiros eram realizados em grupos, de até 20 participantes, que eram atendidos por seis funcionários da organização durante as ‘viagens astrais'”, declarou a Guarda Civil em um comunicado.

Uma foto publicada pelo corpo de segurança mostra uma grande sala cheia de colchões no chão, com garrafas de água, caixas de tecidos e uma guitarra apoiada contra a parede.

Segundo a Guarda Civil, o grupo organizava vários retiros durante a semana e ganhou centenas de milhares de euros em receitas – que não declarou – no ano passado.

A organização vendia os retiros pela Internet, prometendo uma experiência “mística” com benefícios para saúde, o que atraía clientes “de todo o mundo, em sua maioria oriundos de países europeus”.

Os agentes prenderam dois homens e uma mulher suspeitos de dirigirem o grupo e segue investigando outras cinco pessoas que seriam “guias espirituais”. Eles podem enfrentar acusações de tráfico de drogas, lavagem de capitais e associação ilícita.

Também apreenderam 11 litros de ayahuasca, 117 plantas de cactos de São Pedro e kambó, uma substância viscosa obtida das secreções defensivas da pele de uma rã gigante amazônica.

A Guarda Civil declarou que essas substâncias podem ter “efeitos altamente nocivos para o ser humano”.

ds/mig/thm/hgs/mb/dd/am