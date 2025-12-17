EUA envia militares ao Equador para combater o narcotráfico

Os Estados Unidos enviaram militares ao porto equatoriano de Manta (sudoeste) para desarticular rotas do narcotráfico em um dos principais corredores de drogas, onde Washington teve uma base militar até 2009, informaram as autoridades nesta quarta-feira (17).

A chegada das tropas americanas ao Equador ocorre em meio a ataques militares de Washington no Caribe e no Pacífico contra supostas lanchas operadas pelo tráfico de drogas, que deixaram ao menos 95 mortos desde setembro.

“Esta operação permitirá identificar e desarticular as rotas do narcotráfico, e subjugar aqueles que acreditavam que poderiam tomar o país”, expressou no X o presidente equatoriano, Daniel Noboa, um dos maiores aliados de Washington na região.

Em uma mensagem postada nas redes sociais, a embaixada dos EUA deu as “boas-vindas” ao pessoal da Força Aérea americana “para uma operação temporária com a Força Aérea do Equador em Manta”, sem detalhar a quantidade de militares envolvidos ou o prazo durante o qual permanecerão no país sul-americano.

A operação contempla “o fortalecimento da compilação de informação e as capacidades de luta contra o narcotráfico, e é desenhada para proteger os Estados Unidos e o Equador frente às ameaças que compartilhamos”, acrescentou.

O Ministério da Defesa do Equador indicou que há alguns dias aviões americanos chegaram ao país com “material de caráter militar”, sem fornecer mais detalhes.

Os equatorianos votaram “não” ao retorno das bases militares estrangeiras no país, em um referendo promovido por Noboa.

Durante uma década, os Estados Unidos mantiveram uma base da Força Aérea em Manta, principal porto pesqueiro do Equador, um dos mais estratégicos para o comércio exterior e um reduto do tráfico de drogas.

Noboa planeja endurecer o combate ao crime organizado com o apoio do governo Trump.

Washington e Quito mantêm um acordo de cooperação militar desde 2023.

Na véspera do referendo, Noboa visitou, juntamente com a secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, áreas militares em Manta e no balneário de Salinas (também no sudoeste) como locais potenciais para a instalação de bases militares.

O Equador está localizado entre a Colômbia e o Peru, os principais produtores mundiais de cocaína.

Com o apoio da Marinha americana no Pacífico, o país apreendeu cerca de 210 toneladas de drogas no ano até o momento, frente ao recorde de 294 em 2024.

