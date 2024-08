EUA vencem a França e conquistam o ouro no basquete masculino

1 minuto

Por Steve Keating

PARIS (Reuters) – Não houve “milagre no Sena” durante a Olimpíada neste sábado, já que a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos fez o que era esperado ao vencer a França por 98 a 87, conquistando sua quinta medalha de ouro consecutiva.

Com os holofotes esportivos franceses voltados para a arena de Bercy, os norte-americanos esmagaram os corações gauleses liderados por um energizado LeBron James, o “Rei”, que usava tênis dourados brilhantes para marcar a ocasião.

O resultado foi o mesmo de três anos atrás na disputa pelo ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas para os franceses essa derrota foi um pouco mais dolorida, já que aconteceu em casa, diante de uma nação cativada.

“Foi o talento incrível deles que acabou fazendo a diferença”, disse o treinador da França, Vincent Collet. “É uma final contra os norte-americanos, em Paris; você pode dizer isso o quanto quiser, cada jogador tem suas emoções, tentamos usá-las, mas não foi possível aqui.”

A França terá outra chance de conquistar a glória no basquete no domingo, mas a seleção feminina enfrentará desafio ainda maior contra as norte-americanas, que não perdem nos Jogos Olímpicos desde 1992 e buscam seu oitavo ouro consecutivo.

(Por Steve Keating em Paris; reportagem adicional de Gabrielle Tétrault-Farber)