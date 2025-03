Exército dos EUA vai encerrar tratamentos para transição de gênero

afp_tickers

2 minutos

O Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) militares dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (17) que vai eliminar gradualmente o tratamento para a disforia de gênero, em sintonia com a campanha do presidente Donald Trump contra os transexuais.

O departamento governamental encarregado de ajudar os soldados americanos e os ex-militares informou que o dinheiro economizado com essa medida será usado para ajudar os ex-militares com paralisia ou membros amputados a reconquistar sua independência.

Como parte da série de decretos que assinou desde que assumiu o cargo, Trump decretou que o governo reconhecerá apenas dois sexos, e ordenou que as pessoas trans sejam excluídas do Exército. O Departamento de VA informou hoje que deixará de oferecer terapia hormonal cruzada, exceto para as pessoas que já estejam se beneficiando desse tratamento.

“Não quero desrespeitar ninguém, mas o VA não deveria se concentrar em ajudar os veteranos a tentar mudar de sexo”, disse o secretário do departamento, Doug Collins. “Se os veteranos quiserem tentar mudar de sexo, poderão fazê-lo com seu próprio dinheiro.”

Segundo o VA, apesar de seus médicos nunca terem realizado cirurgias de mudança de sexo, eles ofereceram por mais de uma década tratamentos para a disforia de gênero. O departamento também afirmou que não mantém registros confiáveis sobre o número de veteranos que receberam o tratamento, nem sobre o dinheiro gasto com ele, mas estimou que menos de um décimo de 1% dos 9,1 milhões de veteranos inscritos no sistema médico do VA se identificam como trans.

Durante a campanha eleitoral de 2024, Trump mirou repetidamente nas pessoas trans, e assinou em janeiro um decreto que as declara inaptas para o serviço militar. O Pentágono afirmou que vai retirar as tropas transgênero das Forças Armadas.

A proibição foi impugnada nos tribunais, mas, a menos que seja emitida em breve uma ordem judicial, milhares de militares transgênero podem estar a poucas semanas do início dos procedimentos para forçá-los a interromper suas carreiras.

dw/bfm/db/dga/lb/rpr