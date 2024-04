Fachada da antiga Bolsa de Valores de Copenhague desaba após incêndio

A fachada principal da antiga Bolsa de Valores de Copenhague, devastada por um incêndio na terça-feira (16), ruiu na tarde desta quinta-feira (18), informaram os serviços de emergência dinamarqueses.

“Infelizmente, a fachada ao longo do Frederiksholms Kanal desabou”, escreveram os serviços na rede X, afirmando que não há registros de feridos e que a área foi evacuada.

A estrutura ruiu com um grande estrondo, segundo imagens da mídia dinamarquesa. Apoios foram colocados ao longo da fachada para limitar o risco de desabamento.

“Existe o risco de novos colapsos”, disse Tim Ole Simonsen, diretor de intervenção dos serviços de resgate dinamarqueses.

O calor extremo e o colapso de outros suportes enfraqueceram as paredes, disse ele aos repórteres.

Os trabalhos serão retomados dentro da área evacuada mas será necessário rever o calendário e a organização da intervenção, acrescentou.

“Esperávamos muito poder salvar as fachadas deste antigo edifício, mas infelizmente não tivemos tempo de instalar as âncoras”, explicou outro oficial do serviço de resgate, Jakob Vedsted Andersen.

– Um dos prédios mais antigos da cidade –

Os serviços de emergência anunciaram nesta tarde que às 12h00 de sexta-feira começariam as operações com guindastes para retirar as partes do telhado que desabaram.

No entanto, os bombeiros ainda trabalhavam nesta quinta-feira para extinguir os focos de incêndio que ressurgiram mais de 48 horas após o início das chamas.

“Os trabalhos continuam (…) apagamos alguns pequenos incêndios, principalmente no porão”, indicaram ao meio-dia.

Metade do edifício do século XVII foi queimado e a agulha de 54 metros de altura desabou na manhã de terça-feira.

As razões do incêndio são desconhecidas neste momento e os investigadores ainda não conseguiram acessar o local.

“Pode levar vários meses até obtermos respostas” sobre as causas do incêndio, disse na quarta-feira a polícia dinamarquesa.

A antiga Bolsa de Valores, construída no século XVII e que celebra este ano o seu 400º aniversário, abriga também um vasto acervo de obras de arte.

A flecha era particularmente original porque estava rodeada por quatro dragões cujas caudas se curvavam em espiral.

A Bolsa de Valores de Copenhague foi construída por ordem do rei Christian IV entre 1619 e 1640, tornando-se um dos edifícios mais antigos da cidade.

