FBI investiga ‘ataque terrorista’ que deixou feridos em protesto pró-Israel no Colorado

afp_tickers

3 minutos

Várias pessoas ficaram feridas neste domingo (1º) no que o FBI classificou como um “ataque terrorista direcionado” no estado americano do Colorado, onde um grupo protestava pela libertação dos reféns israelenses mantidos em Gaza.

Segundo testemunhas citadas pela imprensa local, um homem teria lançado algo que parecia um coquetel molotov caseiro contra essa manifestação pró-Israel em Boulder, uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes no oeste dos Estados Unidos.

“Estamos cientes e investigando completamente um ataque terrorista direcionado em Boulder, Colorado”, publicou na rede social X o diretor do FBI, Kash Patel.

Consultada pela AFP, a Casa Branca indicou que o presidente dos EUA, Donald Trump, foi “informado” sobre os acontecimentos.

Seu secretário de Estado, Marco Rubio, disse no X que “reza pelas vítimas deste ataque terrorista”. O “terrorismo não tem lugar” no país, escreveu.

O chefe de polícia de Boulder, Steve Redfearn, insistiu por sua vez que era “muito cedo para especular sobre os motivos” do incidente, que ocorreu pouco antes das 13h30 locais (16h30 no horário de Brasília).

Um vídeo que foi atribuído ao ataque mostra um homem sem camisa com garrafas transparentes nas mãos caminhando de um lado para o outro enquanto a grama em frente a ele pega fogo.

Ouve-se ele gritar “Acabemos com os sionistas!”, “Palestina livre!” e “São assassinos!”, dirigindo-se a várias pessoas com camisetas vermelhas que atendem alguém deitado no chão.

Redfearn declarou à imprensa que “as primeiras chamadas de emergência indicavam que havia um homem com uma arma e que estavam ateando fogo em pessoas”.

“Quando chegamos, encontramos várias vítimas feridas, com lesões compatíveis com queimaduras e outras lesões”, detalhou.

A policial que chegou ao local, segundo Redfearn, “encontrou imediatamente o suspeito, que foi detido sem incidentes”.

A Liga Antidifamação, um grupo ativista judaico, informou na mesma plataforma que estava “ciente de relatos de um ataque no evento Run for Their Lives de Boulder de hoje”.

Tratava-se de uma “reunião semanal de membros da comunidade judaica para correr/caminhar em apoio aos reféns” que foram capturados durante o ataque do movimento islamista Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Israel intensificou recentemente suas operações militares em Gaza com o objetivo declarado de tomar controle de todo o território palestino, acabar com o Hamas e libertar os últimos reféns.

Mais de 54.418 palestinos, em sua maioria civis, morreram na ofensiva israelense de retaliação, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

nl/bjt/atm/arm/ic