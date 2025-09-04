Fóssil de réptil aquático pré-histórico é encontrado no sul da Suíça
Durante escavações em Meride, no sul da Suíça, pesquisadores do museu de história natural do Ticino descobriram pela primeira vez um réptil aquático do gênero Lariosaurus com pele preservada. A descoberta fornece novas pistas sobre a anatomia do animal, incluindo seu comportamento aquático.
O perfil corporal do animal, com cerca de 60 centímetros de comprimento, indica uma musculatura altamente desenvolvida nas patas dianteiras e na parte frontal da caixa torácica, explicam os pesquisadores em um artigo publicado no Swiss Journal of Palaeontology. Isso os levou a concluir que o Lariosaurus tinha um estilo de natação comparável ao do leão-marinho atual.
Além disso, a forma das escamas é reconhecível em algumas áreas do fóssil, que por sua vez se assemelham às dos crocodilos atuais. As autoridades do Ticino compartilharam essas observações em um comunicado na terça-feira (2).
O fóssil foi descoberto durante uma escavação realizada pelo Museu Cantonal de História Natural em 2023 ao longo do riacho Gaggiolo, perto de Meride. O local está situado no Monte San Giorgio, patrimônio da UNESCO, conhecido por seus fósseis marinhos. De acordo com as autoridades, esta é a primeira descoberta de um Lariosaurus na Suíça, um réptil que viveu no Triássico Médio há cerca de 240 milhões de anos.
Além dos pesquisadores do museu, um professor de paleontologia da Universidade de Insubria, em Varese, e um estudante de doutorado da Universidade de Turim também participaram do estudo, acrescentaram as autoridades. Elas afirmaram que o Museu Cantonal de História Natural desempenha um papel importante na exploração do Monte San Giorgio.
Adaptação: Fernando Hirschy
