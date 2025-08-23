The Swiss voice in the world since 1935

Gerente de parque de diversões é denunciado na França por negar entrada de israelenses

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O gerente de um parque de diversões da França que negou a entrada de um grupo de menores israelenses foi acusado neste sábado de “discriminação por motivo de origem, etnia ou nacionalidade”, e liberado, anunciou o Ministério Público.

O gerente do parque, localizado em Porte-Puymorens, negou na última quinta-feira a entrada no local de um grupo de 150 menores israelenses de 8 a 16 anos, apesar de eles terem reservado os ingressos. Essa “discriminação”, caracterizada pela “negação de um bem ou serviço em local aberto ao público, ou proibição de acesso”, acarreta pena de até cinco anos de prisão e multa de até 75.000 euros, segundo o MP de Perpignan.

O homem, 52, que estava em prisão preventiva desde quinta-feira, compareceu hoje perante um juiz. Ele disse que sua recusa não se deveu a considerações ideológicas, e sim a questões de segurança.

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, descreveu ontem o incidente como “grave”. “Espero que a Justiça seja firme. Não se pode deixar isso passar”, comentou Retailleau, que citou o aumento dos “atos antissemitas”.

dmc/pta/an/eg/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Os arquivo
Moderador: Patricia Islas

Como seu país reage a desastres naturais?

O colapso de uma geleira nos Alpes Suíços provocou um deslizamento de terra que soterrou parte do vilarejo de Blatten. Graças ao alerta dos cientistas, todos foram evacuados a tempo. Já viveu algo assim? Conte no formulário!

Este debate está encerrado, mas pode ler os comentários
5 Curtidas
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
14 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR