Governo afegão talibã afirma que discutiu ‘troca’ de prisioneiros com EUA

afp_tickers

1 minuto

Dois americanos estão detidos no Afeganistão, anunciou nesta quarta-feira (3) um porta-voz do governo talibã, e uma “troca” por afegãos detidos em Guantánamo foi discutida com as autoridades dos Estados Unidos.

“Nós deveríamos ser capazes de libertar os nossos cidadãos em uma troca, já que os cidadãos americanos são importantes para eles (Estados Unidos), assim como os afegãos são importantes para nós”, dieclarou o porta-voz Zabihullah Mujahid em uma entrevista coletiva.

As negociações para uma troca de prisioneiros aconteceram com representantes americanos durante uma reunião organizada pela ONU no Catar.

A conferência internacional no Catar, que reuniu representantes da ONU, autoridades do regime talibã e enviados especiais no Afeganistão, terminou na segunda-feira.

“Dois cidadãos americanos estão detidos no Afeganistão”, disse o porta-voz. Os prisioneiros afegãos estão nos Estados Unidos, em particular na prisão americana de segurança máxima de Guantánamo, na ilha de Cuba.

“Já falamos sobre a libertação com eles (Estados Unidos). As condições do Afeganistão teriam que ser aceitas”, acrescentou.

ash-sw/lgo/ybl/es/zm/fp