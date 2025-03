Homem escala Big Ben de Londres com bandeira palestina

Um homem com uma bandeira palestina escalou, na manhã deste sábado (8), a torre do relógio Big Ben de Londres e ainda estava lá ao anoitecer, apesar de as equipes de emergência o instarem a descer.

A polícia diz que foi alertada pouco depois das 7h GMT (4h de Brasília) sobre a presença do homem, que subiu descalço a icônica estrutura.

Multidões se reuniram atrás do cordão policial para vê-lo, alguns gritando “Palestina livre” e “você é um herói”.

Negociadores chegaram na escada de um caminhão de bombeiros com um megafone para falar com o homem, segundo imagens da imprensa, e ele respondeu: “descerei em minhas próprias condições”.

A polícia isolou a área ao redor, incluindo a ponte de Westminster, e o Parlamento cancelou as visitas do público.

Jornalistas da AFP no local observaram que o homem parecia estar sangrando de um pé.

“Os oficiais estão no local para encerrar o incidente com segurança”, disse a Polícia Metropolitana de Londres à AFP.

“Eles estão sendo assistidos pela Brigada de Incêndio de Londres e pelo Serviço de Ambulâncias de Londres”, acrescentou.

